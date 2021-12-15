Достаток, солидный заработок и благополучие: какие цвета помогут привлечь деньги в год Тигра

Как привлечь деньги в год Тигра / depositphotos.com/

Каждый цвет обладает особой энергетикой, которая помогает привлечь в жизнь крепкое здоровье, счастливые отношения и благополучие. Какие цвета увеличивают силу финансовых потоков и притягивают в дом деньги?

Финансовый гороскоп на 2022 год расскажет, кому из знаков стоит приготовиться к трудным временам, а кто сможет поймать удачу за хвост.

Денежные цвета по фен-шуй

Специалисты по фен-шуй утверждают, что привлечь фортуну на свою сторону помогает энергия Ци. А нужный цвет обладает особой силой, которая помогает везению не заблудиться по дороге в наш дом.

Наиболее денежными цветами являются:

красный;

оранжевый;

черный;

синий.

2022 – год Тигра, будет проходить под знаком стихии Воды. Тигр благоволит смелым, активным и решительным людям, которые открыты всему новому и не боятся перемен. Если вы будете использовать в новогоднем декоре или нарядах все оттенки синего, голубого и черного цветов, Черный Водяной Тигр подарит не только денежную удачу, но и необычайное везение на весь год.

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Как привлечь деньги

Чтобы привлечь в дом благополучие и обеспечить финансовую стабильность в 2022 году необходимо развесить красные ленточки перед входом в квартиру. Особенно важно декорировать линию от входной двери и до окна или стены – по ней в дом заходят энергетические потоки. Таким образом, вы привлекаете удачу и везение.

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Не стоит списывать со счетов и силу камней. Рубин, гранат и красная яшма могут привлечь мощную денежную энергетику в ваш дом. Их необходимо класть у зеркала в прихожей, а выходя из дому брать с собой.

Правильно подобранная комбинация цветов в одежде способна творить чудеса. Выбирая, что надеть на Новый год 2022, остановите свое внимание на оттенках красного. Это цвет силы и непрерывной энергии, который принесет вам головокружительные успехи в карьере и профессиональной деятельности. Более спокойный синий цвет поможет уберечь финансовую стабильность и рационально распоряжаться средствами. Выбирая наряд черного цвета комбинируйте его со всеми возможными оттенками, повышая свои шансы на успех.

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