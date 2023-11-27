Если еда прилипает к сковородке: спасет гениальный лайфхак с водкой

Главное - хорошо разогреть сковородку, чтобы прием сработал как надо.

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Что делать, чтобы сковородка не пригорала/ Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Знание и здоровье)

У многих дома есть именно та сковородка, к которой все прилипает. Если вы решили ее выбросить, не спешите. Возможно, ее спасет один лайфхак с водкой, которым поделилась одна девушка в TikTok.

Что сделать, чтобы сковородка не приставала

"К сковороде все постоянно прилипает? Сегодня я научу тебя и больше не будет этой проблемы!", - начала девушка.

Для начала разогрейте сковородку, моющее средство, немного уксуса и пищевую соду. В конце, говорит она, надо добавить один секретный ингредиент - водку. Дождитесь, пока все компоненты смешаются и произойдет реакция. После этого смойте средство.

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Автор лайфхака говорит, что после такого способа к сковородке ничего не будет прилипать год.

Как пользоваться сковородкой, чтобы к ней ничего не прилипало

Чтобы избежать прилипания пищи к сковородке, следует придерживаться нескольких советов:

Разогрейте сковородку должным образом: Перед добавлением еды разогрейте сковороду на среднем или даже немного более высоком огне. Важно, чтобы она была достаточно горячей, прежде чем вы начнете готовить.

Перед добавлением еды разогрейте сковороду на среднем или даже немного более высоком огне. Важно, чтобы она была достаточно горячей, прежде чем вы начнете готовить. Добавьте достаточно масла или жира: Используйте масло или другой жир перед добавлением ингредиентов. Это создаст покрытие, которое поможет избежать прилипания.

Используйте масло или другой жир перед добавлением ингредиентов. Это создаст покрытие, которое поможет избежать прилипания. Не снимайте еду сразу после добавления: Подождите, пока блюдо приобретёт красивую внешнюю корочку, прежде чем переворачивать или снимать его. Это поможет образовать защитный слой.

Подождите, пока блюдо приобретёт красивую внешнюю корочку, прежде чем переворачивать или снимать его. Это поможет образовать защитный слой. Используйте деревянные или силиконовые приборы: При готовке избегайте металлических приборов, поскольку они могут повредить покрытие сковороды и вызвать прилипание.

Смотрите, что сделать, чтобы сковорода не прилипала:

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