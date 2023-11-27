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Если еда прилипает к сковородке: спасет гениальный лайфхак с водкой

Лидия Неплях
27 ноября 2023, 15:49
Главное - хорошо разогреть сковородку, чтобы прием сработал как надо.
Если еда прилипает к сковородке: спасет гениальный лайфхак с водкой
Что делать, чтобы сковородка не пригорала/ Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Знание и здоровье)

У многих дома есть именно та сковородка, к которой все прилипает. Если вы решили ее выбросить, не спешите. Возможно, ее спасет один лайфхак с водкой, которым поделилась одна девушка в TikTok.

Что сделать, чтобы сковородка не приставала

"К сковороде все постоянно прилипает? Сегодня я научу тебя и больше не будет этой проблемы!", - начала девушка.

Для начала разогрейте сковородку, моющее средство, немного уксуса и пищевую соду. В конце, говорит она, надо добавить один секретный ингредиент - водку. Дождитесь, пока все компоненты смешаются и произойдет реакция. После этого смойте средство.

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Автор лайфхака говорит, что после такого способа к сковородке ничего не будет прилипать год.

Как пользоваться сковородкой, чтобы к ней ничего не прилипало

Чтобы избежать прилипания пищи к сковородке, следует придерживаться нескольких советов:

  • Разогрейте сковородку должным образом: Перед добавлением еды разогрейте сковороду на среднем или даже немного более высоком огне. Важно, чтобы она была достаточно горячей, прежде чем вы начнете готовить.
  • Добавьте достаточно масла или жира: Используйте масло или другой жир перед добавлением ингредиентов. Это создаст покрытие, которое поможет избежать прилипания.
  • Не снимайте еду сразу после добавления: Подождите, пока блюдо приобретёт красивую внешнюю корочку, прежде чем переворачивать или снимать его. Это поможет образовать защитный слой.
  • Используйте деревянные или силиконовые приборы: При готовке избегайте металлических приборов, поскольку они могут повредить покрытие сковороды и вызвать прилипание.

Смотрите, что сделать, чтобы сковорода не прилипала:

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лайфхак сковорода
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