Этим лайфхаком пользуються уже все: как снять линзы за 2 секунды, не суя пальцы в глаза

Больше не придется совать пальцы в глаза и думать, что снять линзы нереально.

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Что делать, если не получается снять линзы / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (kripapateljoshi)

Снятие контактных линз — это процедура, которая может показаться сложной и требующей особой осторожности, особенно новичкам. Однако, на самом деле, это умение можно освоить легко и быстро, если знать правильную технику и следовать нескольким простым шагам.

Одна девушка в TikTok решила проверить, как легко и безопасно снимать контактные линзы и поделилась этим со своими подписчиками.

Как быстро снять линзы с глаз - лайфхак

Для извлечения контактных линз существует всего три простых движения. Вначале, аккуратно раскройте веки с помощью рук. Затем, переведите взгляд в сторону переносицы и последующим движением перенесите его вперед, одновременно закрывая глаза.

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В этот момент верхнее и нижнее веки выполняют роль, по сути, двух мягких "салфеток", которые позволяют линзам легко складываться и выскальзывать на нижнее веко.

Помните о важности чистоты ваших рук и старайтесь размещать пальцы за ресницами, чтобы избежать их повреждения, особенно если у вас нарощенные ресницы. Кроме того, правильное положение пальцев обеспечит надежную защиту глаза.

Не забудьте также аккуратно оттянуть нижнее веко, так как оно будет поддерживать линзу, предоставляя ей точку опоры, где она контактирует с нижней частью глаза. Двигая верхнее веко, вы плавно складываете линзу пополам, и, благодаря гладкой внутренней поверхности нижнего века (конъюнктиве), линза легко скользит вдоль нее и выбирается наружу, как бы сама по себе, без лишних усилий.

Смотрите, как снять контактные линзы без проблем:

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