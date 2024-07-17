Как использовать яблочную кожуру: 3 хитрости, о которых вы не догадывались

Мы нашли несколько советов о том, как сэкономить и использовать яблочные очистки с пользой.

https://glavred.info/lifehack/kak-ispolzovat-yablochnuyu-kozhuru-3-hitrosti-o-kotoryh-vy-ne-dogadyvalis-10581467.html Ссылка скопирована

Как использовать яблочную кожуру / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Яблоки - один из самых распространенных фруктов в Украине. Помимо признанных питательных свойств, яблочная кожура может быть очень полезна в доме.

Мы нашли несколько советов о том, как сэкономить и использовать яблочные очистки с пользой.

Как сделать яблочный уксус

Очистите яблоко и смешайте яблочную кожуру с водой и сахаром, затем процедите полученную жидкость через чистую хлопчатобумажную ткань. Не забудьте выжать всю жидкость, пишет Sante+.

видео дня

Перелейте жидкость в стеклянную банку, но не закрывайте ее крышкой: положите на поверхность чистую хлопчатобумажную ткань и закрепите ее на ободке емкости резинкой. Это позволит воздуху свободно контактировать с жидкостью и превращать ее в уксус.

Santé+ Magazine Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.

Храните банку в темном месте при комнатной температуре не менее трех недель, каждый день встряхивайте смесь, а когда уксус будет готовым, перелейте ее в бутылку.

Как сделать освежитель воздуха

Используя яблочные очистки, вы также можете сделать отличный освежитель воздуха. Для начала высушите кожуру на солнце, затем положите ее в холщовый или тюлевый мешочек с палочкой корицы, чтобы аромат распространялся по всему дому. Их можно разложить по шкафам, ящикам и многим другим местам.

Как долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике инфографика / Главред

Как очистить алюминиевую посуду

Яблочную кожуру можно использовать для чистки алюминиевой посуды и предметов, так как содержащаяся в ней кислота обладает замечательным обезжиривающим действием.

Положите их в кастрюлю с водой и погрузите туда очищаемые предметы. Затем поставьте кастрюлю на плиту на слабый огонь примерно на 40 минут и выключите ее. В завершение оставьте ее полностью остыть и тщательно протрите предметы чистой салфеткой из микрофибры - результаты потрясающие.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред