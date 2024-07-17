Яблоки - один из самых распространенных фруктов в Украине. Помимо признанных питательных свойств, яблочная кожура может быть очень полезна в доме.
Мы нашли несколько советов о том, как сэкономить и использовать яблочные очистки с пользой.
Как сделать яблочный уксус
Очистите яблоко и смешайте яблочную кожуру с водой и сахаром, затем процедите полученную жидкость через чистую хлопчатобумажную ткань. Не забудьте выжать всю жидкость, пишет Sante+.
Перелейте жидкость в стеклянную банку, но не закрывайте ее крышкой: положите на поверхность чистую хлопчатобумажную ткань и закрепите ее на ободке емкости резинкой. Это позволит воздуху свободно контактировать с жидкостью и превращать ее в уксус.
Santé+ Magazine
Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.
Храните банку в темном месте при комнатной температуре не менее трех недель, каждый день встряхивайте смесь, а когда уксус будет готовым, перелейте ее в бутылку.
Как сделать освежитель воздуха
Используя яблочные очистки, вы также можете сделать отличный освежитель воздуха. Для начала высушите кожуру на солнце, затем положите ее в холщовый или тюлевый мешочек с палочкой корицы, чтобы аромат распространялся по всему дому. Их можно разложить по шкафам, ящикам и многим другим местам.
Как очистить алюминиевую посуду
Яблочную кожуру можно использовать для чистки алюминиевой посуды и предметов, так как содержащаяся в ней кислота обладает замечательным обезжиривающим действием.
Положите их в кастрюлю с водой и погрузите туда очищаемые предметы. Затем поставьте кастрюлю на плиту на слабый огонь примерно на 40 минут и выключите ее. В завершение оставьте ее полностью остыть и тщательно протрите предметы чистой салфеткой из микрофибры - результаты потрясающие.
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