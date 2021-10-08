Как не мерзнуть дома: простые советы, которые помогут сделать комнату теплее

Как сохранить тепло в холодном доме / vesti.ua

С наступлением осенних холодов становится актуальным вопрос, как сохранить тепло в доме. Как обогреть комнату подручными средствами и согреться дома ночью, разобрался Главред.

О том, когда в украинских квартирах появится отопление, читайте в нашем материале: "На финишной прямой": в Кабмине рассказали, когда отопление появится в домах украинцев.

Когда по утрам на градуснике совсем не осенняя температура и вставать из теплой постели нет никакого желания, многие задумываются, как согреться и сделать помещение теплее. Простые советы помогут вам обогреть квартиру в межсезонье.

Теплоизоляция квартиры

Первое, на что стоит обратить внимание, это окна. Как старые деревянные окна, так и новые металлопластиковые могут "сифонить", пропуская ценное тепло. Утепление окон поможет сохранить до 15% тепла в квартире. Оконные рамы можно заклеить старым дедовским методом ватой или поролоном, а также монтажной пеной, силиконовым или акриловым герметиком, уплотнителями или специальной теплосберегающей пленкой. Однако перед эти необходимо хорошо вымыть окна, чтобы сохранить низкий уровень прозрачности для инфракрасного излучения.

Также стоит обратить внимание и на двери. Чтобы в квартире было теплее, нужно закрывать межкомнатные двери. Проверьте двери и утеплите их аналогично окнам – нужно "залатать" все щели. В холодный период можно на время переселиться в самую маленькую комнату, ее будет легче обогреть.

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Естественный свет

В ночное время, чтобы обогреть квартиру, нужно зашторивать окна плотными гардинами. Но уже с утра открывайте занавески и впускайте в дом солнечный свет. Если квартира находится в южной стороне дома, положите на освещаемый солнцем участок пола темный ковер, это будет притягивать энергию и, соответственно, в дома станет теплее.

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Открытые двери ванной комнаты

Практически в каждом доме есть горячее водоснабжение и тепле батареи в ванной комнате помогут немного увеличить температуру воздуха в комнате. Не закрывайте двери ванной комнаты.

Одежда

Правильно подобранная домашняя одежда поможет согреться и пережить межсезонье. Наряд для дома должен быть многослойным. Ближе к телу – одежда из хлопковых материалов, сверху – флис, шерсть или синтетические материалы. Нужно избегать перегрева и повышенного потоотделения, которое может привести к заболеваниям. Снимайте шерстяные носки на ночь – в них ноги будет парить.

Как не стоит обогревать дом

Одним из самых популярных методов обогрева жилища – включение газовых конфорок. Эффект этого метода минимальный, тепло испаряется практически сразу после выключения газовой плиты. Если вы все же пользуетесь данным методом обогрева, ни в коем случае не оставляйте включенную плиту без присмотра и не включайте конфорки при закрытых окнах.