Как нужно жарить фундук: эти простейшие советы дадут невероятный вкус

Любой из тех, кто любит ходит на прогулки в лес, нет-нет, но задумается ‒"Как правильно жарить лесной орех?" (он же фундук). Главред разбирается в этой теме.

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Жарить фундук - не такое уж и сложное дело / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Хотя человек может употреблять фундук и сырым, и жареным, все же прожарка лесных орехов может придать им более насыщенный вкус и аромат.

Как нужно жарить фундук

Если вы решите жарить фундук, то вот как это можно сделать:

Разогрейте сковороду без масла на среднем огне.

Добавьте орехи фундук в сковороду и обжаривайте их, периодически помешивая, до тех пор, пока они не приобретут золотисто-коричневую окраску и не начнут приятно пахнуть. Это может занять всего несколько минут, так что будьте внимательны, чтобы не пережарить орехи.

Как только орехи фундук будут готовы, переложите их на бумажное полотенце или подставку, чтобы избавиться от лишнего масла.

Жареные орехи фундук могут быть использованы в кулинарии для добавления в разные блюда, такие как салаты, выпечка, десерты или как закуску.

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Помимо более интенсивного вкуса, жаренные орехи могут придать блюдам также хрустящую текстуру.

Как жарить фундук в духовке

Для жарки фундука в духовке, следуйте этим инструкциям:

Подготовьте фундук. Возьмите сырые орехи и хорошо промойте его под холодной водой. Затем выложите фундук на бумажное полотенце и обсушите его, чтобы убрать лишнюю влагу.

Разогрейте духовку. Предварительно разогрейте духовку до температуры 160-180 градусов по шкале Цельсия.

Подготовьте противень. Возьмите противень и выложите на него фундук в один слой. Необходимо обеспечить равномерное распределение орехов.

Жарка в духовке. Поместите противень с фундуком в предварительно разогретую духовку. Обжаривайте фундук в течение 10-15 минут, периодически перемешивая его или встряхивая противень. Фундук будет готов, когда станет золотисто-коричневым и начнет приятно пахнуть. Время жарки может варьироваться в зависимости от вашей духовки, поэтому следите за процессом и не допускайте пережаривания, чтобы избежать горечи.

Охлаждение и употребление. После жарки фундук переложите его на бумажное полотенце или на ситечко, чтобы избавиться от лишнего масла и дать ему остыть. После охлаждения фундук можно употреблять как закуску, добавлять в салаты, выпечку, десерты или использовать в различных кулинарных блюдах.

Помните, что фундук в духовке также обжаривается до золотистой окраски, что придает ему более насыщенный вкус и хрустящую текстуру.

После охлаждения фундук можно употреблять как закуску, добавлять в салаты, выпечку, десерты или использовать в различных кулинарных блюдах.

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