Как очистить чайник от накипи: дешевые способы

Внутренняя часть чайника - это место, где известь накапливается особенно интенсивно/Pixabay

В украинских кранах повсеместно встречается жесткая вода. Это означает, что известковый налет (остатки жесткой воды) может быть большой проблемой.

И внутренняя часть чайника - это место, где известь накапливается особенно интенсивно. К счастью, известковый налет легко удалить, если он обнаружен в чайнике. Главред собрал простые инструкции, которые помогут избавиться от налета и предотвратить его повторное появление.

Где накапливается известковый налет

Традиционно нагревательный элемент в чайнике всегда был открыт и контактирует с водой, поэтому образование накипи было одной из основных причин выхода из строя чайника.

В настоящее время, наши чайники в основном имеют нагревательный элемент, скрытый за металлическую опорную плиту, что снижает риск повреждения элементов и удлиняет их жизнь. Однако это не значит, что известковый налет не является проблемой.

Металлические чайники все еще могут накапливать накипь на покрытиях с внутренней стороны и на опорной плите, если есть даже небольшие отверстия. Пластиковые чайники изготовлены из полипропилена, который не притягивает накипь, но имеют металлическое основание. Чайники со встроенными фильтрами предотвращают попадание известкового налета в ваш напиток, но не препятствуют его образованию.

Как очистить чайник от накипи

Чтобы легко и дешево очистить чайник от накипи, наполните его смесью из половины белого уксуса и половины воды и оставьте на ночь. (Убедитесь, что чайник отключен от сети и на нем есть пометка, чтобы никто не воспользовался им случайно!). Утром известковый налет легко удаляется. Тщательно промойте, чтобы удалить оставшийся запах уксуса, и вскипятите пресную воду после обработки.

Есть также химические средства для удаления накипи, некоторые из которых разработаны специально для металлических чайников, а другие - для пластиковых моделей. Вы всегда должны проверять, подходят ли они для вашего прибора.

Удаляйте накипь каждые четыре-восемь недель, чтобы чайник оставался чистым - не позволяйте накипи накапливаться, так как чем дольше она находится там, тем труднее ее удалить. Для полного разрушения тяжелых отложений может потребоваться повторная обработка.

Как предотвратить появление накипи на чайнике?

Чтобы предотвратить образование накипи в будущем, используйте средство для защиты чайника.