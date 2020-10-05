Как почистить гранат: простой пошаговый способ

Чистка граната может показаться сложной задачей, но на самом деле это довольно просто / Pixabay

Зерна граната - хрустящие, ароматные, рубиново-красные гранулы, которые являются как отличным самостоятельным продуктом, так и прекрасным дополнением к сладким и соленым блюдам. Но остается самый главный вопрос: Как почистить гранат?

Чистка граната может показаться сложной задачей, но на самом деле это довольно просто, если вы освоите технику. С помощью нескольких быстрых приемов вы очистите зерна граната и в кратчайшие сроки будете готовы к употреблению.

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Шаг 1

Вверху каждого плода есть небольшой цветок. Возьмите острый нож с срежьте его по кругу, немного захватив и саму окружность граната. Представьте, что вы срезаете маленькую крышку с плода. Обратите внимание, надрез должен "касаться" только шкур

Шаг 2

После того, как вы сняли импровизированную крышку с граната, вы видите зерна, которые разделены как будто по секциям желтоватыми перепонками. По этим перепонкам нужно надрезать кожуру граната сверху и до самого низа. На плодах должно быть около 4-6 отделений. Гранат естественным образом разделится по этим отделениям, что облегчит разрезание и раскрытие фруктов.

Шаг 3

После того, как все надрезы сделаны, вставляйте нож в центр плода и толкните две половинки в разные стороны, чтобы гранат "развалился". Разделяйте вручную все отделения друг от друга.

Шаг 4

Вы можете также отделить и промыть зерна граната. Для этого наберите в миску воды и опуская каждую секцию граната с грануламы, как бы "выворачивайте" ее в воду. Вам так легче будет очистить каждое зерно аккуратно, а также вам не придется пачкать руки об гранатовый сок, который, к тому же, отвратительно смывается.

Приятного аппетита!