Как почистить сифон на кухне: сантехник назвал взрывное средство для любого слива

С проблемой засоренности сифона на кухне рано или поздно сталкивается любой, кто пользуется раковиной. Это может стать неприятной проблемой учитывая, что слив раковины используется ежедневно.
Опытные мастера-сантехники указывают на то, что при первых признаках засоренности сифона на кухне действовать необходимо без промедления. Иначе проблемы будут нарастать как снежный ком и с ними будет справится все тяжелее.
- Как понять, что сифон забился
- Как почистить сифон на кухне
- Что такое сода
- Как очистить сливное отверстие в раковине
- Смотрите видео - сантехник подсказал, как прочистить сифон:
Как понять, что сифон забился
Если вы начинаете ощущать неприятный запах затхлости, который исходит от вашей раковины – это повод задуматься о том, что пора почистить сифон. Ведь грязь, которая не смывается в канализацию, постепенно разлагается, отравляя своим запахом все вокруг.
Кроме того, есть еще один верный признак того, что пора заняться чисткой сифона. Обращайте внимание на то, как вода уходит в слив. Если слив воды стал заметно медленнее, вплоть до полного застоя, значит пора заняться профилактической чисткой.
Как почистить сифон на кухне
Есть несколько верных способов прочистить слив в раковине, при этом вам не понадобятся дорогие средства бытовой химии из магазина. Достаточно иметь под рукой лишь соду, соль и уксус.
Порядок действий:
- извлекаем пробку из сливного отверстия;
- в отверстие раковины засыпаем соль и соду;
- затем сверху добавляем уксус, которые активизирует химическую реакцию (об этом свидетельствует образование характерной пены).
Что такое сода
Гидрокарбонат натрия — это неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO3. В обычном виде — мелкокристаллический порошок белого цвета. Используется в промышленности, пищевой промышленности, в медицине как нейтрализатор химических ожогов кожи и слизистых оболочек концентрированными кислотами и для снижения кислотности желудочного сока. Также применяется в буферных растворах, пишет Википедия.
Как очистить сливное отверстие в раковине
Еще один народный способ предусматривает использование стирального порошка, который найдется в любом доме.
Порядок действий:
- в слив засыпьте 2-3 столовых ложек любого стирального порошка;
- оставьте на 30-40 минут, чтобы порошок вступил в реакцию с грязью и жиром;
- после этого тщательно промойте сток проточной водой.
Смотрите видео - сантехник подсказал, как прочистить сифон:
Больше новостей:
- Как быстро прочистить засор в раковине: сантехник поделился гениальным методом
- Что будет, если насыпать полстакана соли в раковину
- Она незаменима: для чего нужна маленькая дырочка в раковине
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред