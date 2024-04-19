Как почистить сифон на кухне: сантехник назвал взрывное средство для любого слива

Как устранить засор в сливе - как почистить сифон в домашних условиях.

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Как часто нужно чистить сифон на кухне / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Pixabay/PublicDomainPictures

С проблемой засоренности сифона на кухне рано или поздно сталкивается любой, кто пользуется раковиной. Это может стать неприятной проблемой учитывая, что слив раковины используется ежедневно.

Опытные мастера-сантехники указывают на то, что при первых признаках засоренности сифона на кухне действовать необходимо без промедления. Иначе проблемы будут нарастать как снежный ком и с ними будет справится все тяжелее.

Как понять, что сифон забился

Если вы начинаете ощущать неприятный запах затхлости, который исходит от вашей раковины – это повод задуматься о том, что пора почистить сифон. Ведь грязь, которая не смывается в канализацию, постепенно разлагается, отравляя своим запахом все вокруг.

Кроме того, есть еще один верный признак того, что пора заняться чисткой сифона. Обращайте внимание на то, как вода уходит в слив. Если слив воды стал заметно медленнее, вплоть до полного застоя, значит пора заняться профилактической чисткой.

Как почистить сифон на кухне

Есть несколько верных способов прочистить слив в раковине, при этом вам не понадобятся дорогие средства бытовой химии из магазина. Достаточно иметь под рукой лишь соду, соль и уксус.

Порядок действий:

извлекаем пробку из сливного отверстия;

в отверстие раковины засыпаем соль и соду;

затем сверху добавляем уксус, которые активизирует химическую реакцию (об этом свидетельствует образование характерной пены).

Что такое сода Гидрокарбонат натрия — это неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO3. В обычном виде — мелкокристаллический порошок белого цвета. Используется в промышленности, пищевой промышленности, в медицине как нейтрализатор химических ожогов кожи и слизистых оболочек концентрированными кислотами и для снижения кислотности желудочного сока. Также применяется в буферных растворах, пишет Википедия.

Как очистить сливное отверстие в раковине

Еще один народный способ предусматривает использование стирального порошка, который найдется в любом доме.

Порядок действий:

в слив засыпьте 2-3 столовых ложек любого стирального порошка;

оставьте на 30-40 минут, чтобы порошок вступил в реакцию с грязью и жиром;

после этого тщательно промойте сток проточной водой.

Смотрите видео - сантехник подсказал, как прочистить сифон:

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