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Как правильно варить цветную капусту: простые рецепты

18 марта 2021, 16:52

Цветная капуста известна не только как надежный гарнир, но и как хороший низкоуглеводный продукт.

Как приготовить цветную капусту / pixabay

Вареная цветная капуста - это один из самых диетических и полезных блюд для человеческого организма. Капусту очень просто готовить, она имеет приятный вкус и очень легко усваивается.

Цветную капусту готовить невероятно просто, нужно лишь разобрать на соцветия, опустить в кипящую воду и отварить 10 минут. Из сваренной капусты можно готовить легкие салаты или подавать ее в качестве гарнира.

Главред расскажет несколько рецептов вкусной цветной капусты.

Как варить цветную капусту - вкусный и самый простой рецепт

Вам понадобиться:

  • Цветная капуста
  • Вода
  • Соль

Цветную капусту очистить от листьев, вырезать темные места на соцветиях и помыть. Разрезать капусту вдоль кочерыжки, и разделить на соцветия.

В кастрюлю налить воду, посолить и поставить на огонь.

Выложить капусту в закипевшую воду. Влить уксус в воду, чтобы капуста не потемнела при варке. Варить капусту на среднем огне 20 минут.

Цветную капусту выложить в дуршлаг, чтобы стекла вода. Ваша цветная капуста сварена.

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Важно знать, что свежую цветную капусту варить 15-20 минут.

Замороженную цветную капусту варить 15-17 минут, не размораживая.

Как варить цветную капусту в мультиварке на пару

Цветную капусту хорошо вымыть, разделить на небольшие соцветия и выложить в лоток мультиварки. Налить в емкость достаточно воды, чтобы капуста была наполовину покрыта, и закрыть крышкой. Готовить 20 минут при режиме "Пароварка".

Как варить цветную капусту перед жаркой

Вымыть кочан цветной капусты, убрать листочки. Разобрать капусту на соцветия. Поставить кастрюльку с водой на плиту, воду налить с расчетом полного покрытия соцветий капусты.

Воду вскипятить и посолить. Опустить капусту. Варить до полуготовности 7 минут на слабом огне.

Снять с огня и промыть холодной водой, используя дуршлаг. Ваша цветная капуста готова к жарке.

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