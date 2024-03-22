Как проверить качество молока: о невероятной хитрости знают лишь единицы

Молоко и молочная продукция встречается практически на каждой кухне в любой точке мира. И это не удивительно, ведь молоко - это уникальный продукт по питательной ценности.
Высокая ценность молока обусловлена большим содержанием витаминов и микроэлементов. В то же время молоко и молочные продукты содержат большое количество полезных для организма составляющих, пишут ученые из Института пищевых технологий.
- В чем польза молока
- Что производят из молока
- Смотрите видео - контроль качества и безопасности молока:
- Как проверить натуральное молоко или нет
- Как отличить настоящее молоко от порошкового
- Что такое молоко
В чем польза молока
В молоке находится целый набор питательных веществ. Поэтому специалисты говорят о том, что молоко и молочные продукты должны быть на столе как взрослых, так и детей.
Что содержится в молоке:
- Ферменты;
- Соли;
- Жиры;
- Белки;
- Углеводы.
Что производят из молока
Молоко является основным продуктом, из которого производится большое количество молочных продуктов.
Среди них:
- Сливки;
- Сыры;
- Кисломолочные продукты.
Качественную молочную продукцию производят на специализированных предприятиях, которые обеспечивают отдельные технологические процессы. Среди основных направлений производства - химические, физические, биохимические и микробиологические способы воздействия на сырье или их комбинации.
Смотрите видео - контроль качества и безопасности молока:
Как проверить натуральное молоко или нет
Потребителей волнует вопрос о том, насколько качественным и безопасным является молоко, купленное в магазине или на рыночном прилавке. Для это существуют несколько простых способов, которые покажут качество продукции даже в домашних условиях.
Что важно помнить:
- Налейте в стакан определенное количество воды и затем аккуратно влейте туда немного купленного молока. Молоко должно опуститься на дно стакана.
- Многие знают еще с детства о том, что молоко со временем меняет свою консистенцию при воздействии температур. Натуральное молоко скисает, становясь при этом кислым на вкус, наподобие простокваши.
- Также важно помнить еще один способ – если в молоко добавить каплю йода, оно сразу приобретет желтоватый оттенок.
Как отличить настоящее молоко от порошкового
Для этого следует обратить внимание на оттенок молока и использовать с этой целью обыкновенный белый лист бумаги. Поставьте на бумагу стакан с молоком и внимательно изучите оттенок.
- Натуральное молоко должно быть абсолютно белым или с мутно-белым, а также голубоватым оттенком;
- Порошковое молоко может иметь красноватый или оранжевый оттенок (для этого оставьте стакан с молоком в комнатной температуре на сутки).
Что такое молоко
Питательная жидкость, вырабатываемая самками млекопитающих во время лактации. В настоящее время молоко входит в состав многих продуктов, используемых человеком, а его производство стало крупной отраслью промышленности. Коровье молоко — производится в больших количествах и является наиболее продаваемым в мире видом молока животных, пишет Википедия.
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