Как проверить качество молока: о невероятной хитрости знают лишь единицы

Как отличить настоящее молоко от пальмового - простой метод, доступный на любой кухне.

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Как проверить молоко на натуральность йодом / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Myriams-Fotos, Pixabay/Couleur

Молоко и молочная продукция встречается практически на каждой кухне в любой точке мира. И это не удивительно, ведь молоко - это уникальный продукт по питательной ценности.

Высокая ценность молока обусловлена большим содержанием витаминов и микроэлементов. В то же время молоко и молочные продукты содержат большое количество полезных для организма составляющих, пишут ученые из Института пищевых технологий.

В чем польза молока

В молоке находится целый набор питательных веществ. Поэтому специалисты говорят о том, что молоко и молочные продукты должны быть на столе как взрослых, так и детей.

Что содержится в молоке:

Ферменты;

Соли;

Жиры;

Белки;

Углеводы.

Что производят из молока

Молоко является основным продуктом, из которого производится большое количество молочных продуктов.

Среди них:

Сливки;

Сыры;

Кисломолочные продукты.

Качественную молочную продукцию производят на специализированных предприятиях, которые обеспечивают отдельные технологические процессы. Среди основных направлений производства - химические, физические, биохимические и микробиологические способы воздействия на сырье или их комбинации.

Смотрите видео - контроль качества и безопасности молока:

Как проверить натуральное молоко или нет

Потребителей волнует вопрос о том, насколько качественным и безопасным является молоко, купленное в магазине или на рыночном прилавке. Для это существуют несколько простых способов, которые покажут качество продукции даже в домашних условиях.

Что важно помнить:

Налейте в стакан определенное количество воды и затем аккуратно влейте туда немного купленного молока. Молоко должно опуститься на дно стакана.

Многие знают еще с детства о том, что молоко со временем меняет свою консистенцию при воздействии температур. Натуральное молоко скисает, становясь при этом кислым на вкус, наподобие простокваши.

Также важно помнить еще один способ – если в молоко добавить каплю йода, оно сразу приобретет желтоватый оттенок.

Как отличить настоящее молоко от порошкового

Для этого следует обратить внимание на оттенок молока и использовать с этой целью обыкновенный белый лист бумаги. Поставьте на бумагу стакан с молоком и внимательно изучите оттенок.

Натуральное молоко должно быть абсолютно белым или с мутно-белым, а также голубоватым оттенком;

Порошковое молоко может иметь красноватый или оранжевый оттенок (для этого оставьте стакан с молоком в комнатной температуре на сутки).

Что такое молоко Питательная жидкость, вырабатываемая самками млекопитающих во время лактации. В настоящее время молоко входит в состав многих продуктов, используемых человеком, а его производство стало крупной отраслью промышленности. Коровье молоко — производится в больших количествах и является наиболее продаваемым в мире видом молока животных, пишет Википедия.

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