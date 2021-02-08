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Как разморозить машину от льда зимой: эксперты дали действенные советы

8 февраля 2021, 01:36

Горячая вода из чайника или термоса - не лучший способ. Лучше воспользоваться дефростером и скребком.

автомобиль, мороз
Весь автомобиль очищать ото льда необязательно / Фото pixabay

С приходом морозов для автомобилистов актуальным становится вопрос, как разморозить машину от льда. Эксперты раскрыли несколько секретов, которые помогут разрешить эту проблему. Чтобы справиться с задачей, понадобится дефростер и скребок.

Как разморозить стекло автомобиля зимой

Весь автомобиль очищать ото льда необязательно. Достаточно обеспечить обзор, очистив лобовое и передние боковые стекла, пишет Авто24.

Эксперты не советуют сдирать весь лед со стекла скребком. Прежде всего нужно нагреть стекло, пустив на него струю теплого воздуха из отопителя. Таким образом лед подтает и можно будет его легко убрать.

Еще один способ – можно залить между льдом и стеклом незамерзающую жидкость. Для этого следует продрать на льду вверху стекла хотя бы узкую щелочку, в которую залить препарат-размораживатель (дефростер).

Если слой льда не толстый, можно попробовать смыть его качественной жидкостью-размораживателем, просто увлажняя обледеневшую поверхность из распылителя.

Что делать нельзя

Использовать дворники для уборки льда со стекла не рекомендуется - эффект будет нулевой, а вот щетки сносятся преждевременно.

Нужно постараться меньше царапать стекло скребком, особенно напротив водительского места. Инструмент обязательно оставит на стекле микроцарапины, которые ночью в свете встречных фар будут мешать видеть дорогу.

Стоит избегать контрастной смены температуры воздуха, который направляется на стекло – у некоторых моделей авто случается, что замороженное лобовое стекло трескается от слишком горячего воздуха. Поэтому воздух на него нужно направлять сразу после запуска двигателя, когда оно еще не горячее.

Нельзя смывать лед горячей водой из чайника или термоса.

Напомним:

  • В Украину пришел мощный циклон. Синоптик предупредил о погодных неприятностях на ближайшие дни.
  • В частности, с воскресенья, 7 февраля, и до середины следующей недели (ориентировочно до 11 февраля) в Украине будет много снега, дождя и штормовой ветер.
  • Украинцев предупредили, что местами глубина снега достигнет 50 сантиметров. Также ожидается снижение температуры до серьезных "минусов".
авто мороз новости Украины
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