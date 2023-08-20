Как сделать, чтобы шкурка на сале была мягкой: хитрый фокус дает стопроцентный результат

При выборе сала обращайте внимание на его шкурку. Если она мягкая, значит кусок от нестарого животного и не лежалый.
Но что делать, если вам попалось сало с твердой шкуркой. В Сети рассказали несколько простых способов, как размягчить нежующуюся шкурку сала свиньи.
Как сделать так чтобы шкурка у сала была мягкая
Наверняка все любят сало мягкое, которое просто тает во рту. Но не все знают, что из куска сала с твердой шкуркой можно также сделать нежный деликатес. Для размягчения шкурки свиного сала понадобится достаточно глубокая сковорода и немного воды.
Порядок действий:
- положите сало в глубокую сковороду шкуркой вниз;
- налейте немного воды (чтобы покрывало дно и было не выше шкурки);
- поставьте на огонь – шкурка сала под воздействием термообработке размягчиться и станет нежной.
Как сделать свиную кожу мягкой
Для размягчения твердой шкурки свиной грудинки также можно использовать газовую горелку. Для этого шкурку опаливают с помощью газовой горелки, а затем ошпаривают горячей водой. После чего шкурку необходимо тщательно очистить, после чего сало засаливают с перцем и чесноком. Добавим, что при работе с открытым пламенем необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.
Что делать если сало твёрдое
В народе популярны множество способов, как размягчить не только шкурку, но и весь кусок сала, если он попался слишком жесткий.
Порядок действий:
- кусок сала промойте и положите во вместительную кастрюлю;
- залейте сало в кастрюле водой и поставьте на огонь;
- доведите до кипения и прокипятите не более 10 минут;
- после этого сало охлаждают и при необходимости солят и добавляют специи.
Как проверить сало на мягкость
Добавим, что свиная шкурка является прекрасным индикатором свежести сала. Внимательно осмотрите шкурку сала и обратите внимание на ее толщину – мягкое сало имеет нетолстую шкурку, которая легко поддевается даже ногтем.
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