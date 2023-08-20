Как сделать, чтобы шкурка на сале была мягкой: хитрый фокус дает стопроцентный результат

Что делать если сало твёрдое - кулинары раскрыли хитрый секрет.

https://glavred.info/lifehack/kak-sdelat-chtoby-shkurka-na-sale-byla-myagkoy-10494322.html Ссылка скопирована

Как проверить сало на мягкость / Коллаж: Главред, Фото: Instagram/tetyanachernyavskaart, Instagram/irina_kehler_19

При выборе сала обращайте внимание на его шкурку. Если она мягкая, значит кусок от нестарого животного и не лежалый.

Но что делать, если вам попалось сало с твердой шкуркой. В Сети рассказали несколько простых способов, как размягчить нежующуюся шкурку сала свиньи.

Как сделать так чтобы шкурка у сала была мягкая

Наверняка все любят сало мягкое, которое просто тает во рту. Но не все знают, что из куска сала с твердой шкуркой можно также сделать нежный деликатес. Для размягчения шкурки свиного сала понадобится достаточно глубокая сковорода и немного воды.

видео дня

Порядок действий:

положите сало в глубокую сковороду шкуркой вниз;

налейте немного воды (чтобы покрывало дно и было не выше шкурки);

поставьте на огонь – шкурка сала под воздействием термообработке размягчиться и станет нежной.

Как сделать свиную кожу мягкой

Для размягчения твердой шкурки свиной грудинки также можно использовать газовую горелку. Для этого шкурку опаливают с помощью газовой горелки, а затем ошпаривают горячей водой. После чего шкурку необходимо тщательно очистить, после чего сало засаливают с перцем и чесноком. Добавим, что при работе с открытым пламенем необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Что делать если сало твёрдое

В народе популярны множество способов, как размягчить не только шкурку, но и весь кусок сала, если он попался слишком жесткий.

Порядок действий:

кусок сала промойте и положите во вместительную кастрюлю;

залейте сало в кастрюле водой и поставьте на огонь;

доведите до кипения и прокипятите не более 10 минут;

после этого сало охлаждают и при необходимости солят и добавляют специи.

Как проверить сало на мягкость

Добавим, что свиная шкурка является прекрасным индикатором свежести сала. Внимательно осмотрите шкурку сала и обратите внимание на ее толщину – мягкое сало имеет нетолстую шкурку, которая легко поддевается даже ногтем.

Больше новостей: