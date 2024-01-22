Как только из ювелирки: как почистить серебряное кольцо

Ваше любимое серебряное украшение потускнело? Не спешите нести его к ювелиру – восстановите его первозданный блеск с помощью простого, но эффективного лайфхака.
Как очистить серебро в домашних условиях?
Существует множество способов, чтобы убрать черный налет на серебре, но мы поговорим об одном из самых рабочих - губная помада. Для этого не стоит переплачивать за косметику - подойдет самая дешевая.
Аккуратно нанесите помаду на потемневший участок серебра. Покройте его толстым слоем помады, чтобы обеспечить качественное очищение.
Достаньте ватный диск и аккуратно протрите обработанное серебро. Это поможет удалить остатки помады и восстановить металл в его первоначальное состояние.
Чем полировать серебро в домашних условиях?
Чтобы довести до блеска серебряные изделия, вы можете использовать подручные средства:
Паста из соды и воды:
- Смешайте небольшое количество соды с водой до получения пасты.
- Нанесите пасту на серебряное изделие с помощью мягкой ткани или губки.
- Постарайтесь достичь всех труднодоступных мест.
- Тщательно промойте и высушите.
Зубная паста:
- Нанесите небольшое количество обычной белой зубной пасты на мягкую ткань или губку.
- Аккуратно полируйте поверхность серебра.
- Тщательно промойте и высушите.
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