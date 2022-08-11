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Как во время стирки убрать с одежды шерсть домашних животных - секреты хозяйкам

11 августа 2022, 20:50

Главред разбирался, как легко во время стирки убрать с одежды шерсть домашних животных.

Стиральная машина, губка
Как убрать шерсть домашних животных во время стирки / ua.depositphotos.com, Instagram

Владельцы домашних животных часто задаются вопросом – как быстро и легко избавиться от надоедливой шерсти во время стирки.

Главред собрал эффективные лайфаки, которые помогут решить проблему.

Первый самый просто способ – положить в барабан стиральной машинки вместе с одеждой влажную гигиеническую салфетку. Она во время стирки соберет с белья весь мелкий мусор – соринки, пух, нитки, волосы и даже шерсть. Обратите внимание – салфетка обязательно должна быть плотной и не рваться во время растягивания. Также не нужно класть в стиралку ароматизированные салфетки, ведь запах может запросто впитаться в вашу одежду.

Для достижения максимального эффекта рекомендуем класть в машинку не одну, а сразу несколько влажных салфеток.

Поможет справиться с надоедливой шерстью во время стирки также и губка для мытья посуды. Она соберет волосы, шерсть, не впитывает воду и стиральный порошок, а также не портит вещи.

Как во время стирки убрать с одежды шерсть домашних животных - секреты хозяйкам
Как убрать шесть домашних животных во время стирки / фото Так просто

Как убрать шерсть домашних животных с вещей

  • с помощью губки для посуды – перед использованием намочите ее и протрите одежду
  • специальный липкий ролик поможет также решить проблему – просто поводите им в одном направлении. Перед использованием ролика стоит обработать поверхность антистатиком, чтобы шерсть легче "отставала".
  • рекомендуем перед стиркой положить одежду в стиралку на 10 минут и запустить режим сушки, это также поможет очистить одежду от шерсти домашних животных.

Чтобы ослабить сцепление шерсти с тканью, стоит использовать обычный ополаскиватель для белья, который нужно заливать в отдельный отсек, но ни в коем случае, не прямо в барабан.

Еще один секрет – убрать шерсть домашних животных во время стирки поможет столовый уксус. Его нужно добавить на этапе полоскания вещей. Кислота смягчит ткань и поможет высвободить шерстинки, которые застряли в одежде. 120 мл столового уксуса рекомендуем залить в отсек стиралки для ополаскивателя и запустить после этого обычный режим стирки.

В том случае, если в барабане стиральной машинки после цикла стирки осталось много шерсти, ее можно извлечь с помощью пылесоса. Для этого советуем пропылесосить внутреннюю поверхности барабана стиралки, а также его боковые стороны и верх. Чтобы высушить барабан нужно тщательно протереть его сухой мягкой тряпкой.

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