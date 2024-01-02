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Как выбрать манго и как его есть: что делать, чтобы не попасть впросак с фруктом

Дмитрий Видоменко
2 января 2024, 13:44
У любителей фруктов, нет-нет, да и возникнет вопрос: "Как выбрать манго и как его есть?". Главред планирует разобраться в теме.
Манго
Как понять, что манго спелый? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Как выбрать манго и как его есть

Чтобы выбрать спелое и вкусное манго, обратите внимание на следующие признаки:

  • Цвет. Спелый манго имеет насыщенный цвет, без пятен и повреждений. У разных сортов манго цвет может варьироваться от светло-зелёного до ярко-оранжевого.
  • Форма. Идеальная форма манго - шар или овал. Плоды с плоской формой имеют меньше мякоти и больше волокон.
  • Мякоть. Спелый манго мягкий, но не рыхлый. При надавливании на кожуру пальцем должна оставаться небольшая вмятина.
  • Аромат. Спелый манго имеет сильный, сладкий аромат.

Если вы хотите, чтобы манго созрело быстрее, положите его в бумажный пакет вместе с яблоком или бананом. Эти фрукты выделяют этилен, который ускоряет созревание.

Как есть манго

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Манго можно есть в свежем виде, добавлять в салаты, десерты, коктейли и другие блюда. Кроме того, спелый манго можно просто очистить от кожуры и мякоть есть ложкой. Для того, чтобы очистить манго, разрежьте его вдоль пополам, затем с помощью ложки удалите косточку. Можно также нарезать манго кубиками, брусочками или дольками.

Как понять, что манго спелый?

Чтобы понять, что манго спелое, обратите внимание на следующие признаки:

  • Цвет. Спелый манго имеет насыщенный цвет, без пятен и повреждений. У разных сортов манго цвет может варьироваться от светло-зелёного до ярко-оранжевого.
  • Форма. Идеальная форма манго - шар или овал. Плоды с плоской формой имеют меньше мякоти и больше волокон.
  • Мякоть. Спелый манго мягкий, но не рыхлый. При надавливании на кожуру пальцем должна оставаться небольшая вмятина.
  • Аромат. Спелый манго имеет сильный, сладкий аромат.

Если манго еще не дозрело, оно будет твердым и иметь зеленый цвет. Если манго переспело, оно будет мягким и водянистым.

Вот несколько советов, которые помогут вам выбрать спелое манго:

  • Выбирайте манго с однородным цветом. Пятна и повреждения могут указывать на то, что манго уже начало портиться.
  • Не покупайте манго с плоской формой. Плоды с такой формой имеют меньше мякоти и больше волокон.
  • Надавите на кожуру пальцем. Если на кожуре остаётся небольшая вмятина, значит, манго спелое.
  • Принюхайтесь к манго. Спелый манго имеет сильный, сладкий аромат.

Если вы хотите, чтобы манго созрело быстрее, положите его в бумажный пакет вместе с яблоком или бананом. Эти фрукты выделяют этилен, который ускоряет созревание.

Манго

Как должен выглядеть манго внутри?

Спелый манго внутри имеет ярко-желтый или оранжевый цвет, без пятен и повреждений. Мякоть манго должна быть мягкой, но не рыхлой, и легко отделяться от косточки. Вкус манго должен быть сладким и иметь легкую кислинку.

Если манго еще не дозрело, его мякоть будет твердой и иметь зеленый цвет. Если манго переспело, его мякоть будет мягкой и водянистой, и косточка будет плохо отделяться от мякоти.

Вот несколько советов, которые помогут вам определить, как должен выглядеть манго внутри:

  • Цвет. Спелый манго внутри имеет ярко-жёлтый или оранжевый цвет.
  • Мякоть. Спелый манго внутри должен быть мягким, но не рыхлым, и легко отделяться от косточки.
  • Вкус. Спелый манго внутри должен быть сладким и иметь легкую кислинку.

Если вы хотите, чтобы манго созрело быстрее, положите его в бумажный пакет вместе с яблоком или бананом. Эти фрукты выделяют этилен, который ускоряет созревание.

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