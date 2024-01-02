Как выбрать манго и как его есть: что делать, чтобы не попасть впросак с фруктом

У любителей фруктов, нет-нет, да и возникнет вопрос: "Как выбрать манго и как его есть?". Главред планирует разобраться в теме.

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Как понять, что манго спелый? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Как выбрать манго и как его есть

Чтобы выбрать спелое и вкусное манго, обратите внимание на следующие признаки:

Цвет. Спелый манго имеет насыщенный цвет, без пятен и повреждений. У разных сортов манго цвет может варьироваться от светло-зелёного до ярко-оранжевого.

Форма. Идеальная форма манго - шар или овал. Плоды с плоской формой имеют меньше мякоти и больше волокон.

Мякоть. Спелый манго мягкий, но не рыхлый. При надавливании на кожуру пальцем должна оставаться небольшая вмятина.

Аромат. Спелый манго имеет сильный, сладкий аромат.

Если вы хотите, чтобы манго созрело быстрее, положите его в бумажный пакет вместе с яблоком или бананом. Эти фрукты выделяют этилен, который ускоряет созревание.

Как есть манго

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Манго можно есть в свежем виде, добавлять в салаты, десерты, коктейли и другие блюда. Кроме того, спелый манго можно просто очистить от кожуры и мякоть есть ложкой. Для того, чтобы очистить манго, разрежьте его вдоль пополам, затем с помощью ложки удалите косточку. Можно также нарезать манго кубиками, брусочками или дольками.

Как понять, что манго спелый?

Чтобы понять, что манго спелое, обратите внимание на следующие признаки:

Цвет. Спелый манго имеет насыщенный цвет, без пятен и повреждений. У разных сортов манго цвет может варьироваться от светло-зелёного до ярко-оранжевого.

Форма. Идеальная форма манго - шар или овал. Плоды с плоской формой имеют меньше мякоти и больше волокон.

Мякоть. Спелый манго мягкий, но не рыхлый. При надавливании на кожуру пальцем должна оставаться небольшая вмятина.

Аромат. Спелый манго имеет сильный, сладкий аромат.

Если манго еще не дозрело, оно будет твердым и иметь зеленый цвет. Если манго переспело, оно будет мягким и водянистым.

Вот несколько советов, которые помогут вам выбрать спелое манго:

Выбирайте манго с однородным цветом. Пятна и повреждения могут указывать на то, что манго уже начало портиться.

Не покупайте манго с плоской формой. Плоды с такой формой имеют меньше мякоти и больше волокон.

Надавите на кожуру пальцем. Если на кожуре остаётся небольшая вмятина, значит, манго спелое.

Принюхайтесь к манго. Спелый манго имеет сильный, сладкий аромат.

Если вы хотите, чтобы манго созрело быстрее, положите его в бумажный пакет вместе с яблоком или бананом. Эти фрукты выделяют этилен, который ускоряет созревание.

Как должен выглядеть манго внутри?

Спелый манго внутри имеет ярко-желтый или оранжевый цвет, без пятен и повреждений. Мякоть манго должна быть мягкой, но не рыхлой, и легко отделяться от косточки. Вкус манго должен быть сладким и иметь легкую кислинку.

Если манго еще не дозрело, его мякоть будет твердой и иметь зеленый цвет. Если манго переспело, его мякоть будет мягкой и водянистой, и косточка будет плохо отделяться от мякоти.

Вот несколько советов, которые помогут вам определить, как должен выглядеть манго внутри:

Цвет. Спелый манго внутри имеет ярко-жёлтый или оранжевый цвет.

Мякоть. Спелый манго внутри должен быть мягким, но не рыхлым, и легко отделяться от косточки.

Вкус. Спелый манго внутри должен быть сладким и иметь легкую кислинку.

Если вы хотите, чтобы манго созрело быстрее, положите его в бумажный пакет вместе с яблоком или бананом. Эти фрукты выделяют этилен, который ускоряет созревание.

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