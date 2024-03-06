Каждый раз новый можно не покупать: как очистить валик от краски

Следуя этим простым шагам, вы сэкономите на покупке нового валика.

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Как очистить валик от краски / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Все мы знаем, сколько стоит валик для краски и выбрасывать его после работы не сильно хочется. Оказывается, можно сохранить ваши деньги и восстановить инструмент.

Существуют эффективные методы очистки, подходящие для разных видов красок, пишет wikiHow.

Как очистить валик от краски на водной основе?

Наполните два ведра теплой водой. В одно ведро добавьте жидкости для мытья посуды. Удаляйте лишнюю краску скребком, затем вычищайте валик в мыльной воде. Обмойте валик в чистой воде. Вы можете использовать садовый шланг с напором для более удобной и быстрой очистки. Далее нужно вытереть валик чистым полотенцем или тряпкой и дайте ему высохнуть. Храните валик в висячем положении.

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Как очистить валик от масляной краски?

Наполните емкость растворителем для краски. Отделите валик от ролика и погружайте его в растворитель. Выжимайте валик, пока он не станет чистым. Остатки краски вытряхивайте и храните валик в полиэтиленовом пакете. Перелейте использованный растворитель через воронку обратно в бутылку для дальнейшего использования.

Следуя этим простым шагам, вы сэкономите на покупке нового валика. Важно: используйте перчатки и защитные очки при работе с растворителями.

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