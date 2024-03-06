Каждый раз новый можно не покупать: как очистить валик от краски

Все мы знаем, сколько стоит валик для краски и выбрасывать его после работы не сильно хочется. Оказывается, можно сохранить ваши деньги и восстановить инструмент.
Существуют эффективные методы очистки, подходящие для разных видов красок, пишет wikiHow.
Как очистить валик от краски на водной основе?
- Наполните два ведра теплой водой. В одно ведро добавьте жидкости для мытья посуды.
- Удаляйте лишнюю краску скребком, затем вычищайте валик в мыльной воде.
- Обмойте валик в чистой воде. Вы можете использовать садовый шланг с напором для более удобной и быстрой очистки.
- Далее нужно вытереть валик чистым полотенцем или тряпкой и дайте ему высохнуть. Храните валик в висячем положении.
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Как очистить валик от масляной краски?
- Наполните емкость растворителем для краски.
- Отделите валик от ролика и погружайте его в растворитель.
- Выжимайте валик, пока он не станет чистым. Остатки краски вытряхивайте и храните валик в полиэтиленовом пакете.
- Перелейте использованный растворитель через воронку обратно в бутылку для дальнейшего использования.
Следуя этим простым шагам, вы сэкономите на покупке нового валика. Важно: используйте перчатки и защитные очки при работе с растворителями.
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