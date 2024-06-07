Куда заливать гель для стирки: опытные мастера раскрыли хитрый лайфхак

Сколько и куда лить гель для стирки - как не угробить стиральную машинку.

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Как заливать жидкое средство для стирки / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/stevepb, Pixabay/bierfritze

Современные стиральные машинки предусматривают использование как стирального порошка, так и специального геля для стирки. Выбор зависит от ваших предпочтений, а также от того, какие вещи из какого типа ткани вы собираетесь стирать.

Опытные мастера по ремонту стиральных машинок раскрыли одну хитрость, которая помогает добиваться идеальной стирки с использованием бытовой химии. Несмотря на то, что в машинке-автомат есть встроенный контейнер для добавления туда стиральных средств, некоторые советуют добавлять их прямо в барабан непосредственно перед стиркой. Это объясняется тем, что стиральный порошок может не выстироваться из слота и оставаться на белье, даже после его полоскания.

Со стиральным порошком разобраться хозяйкам проще, здесь выбор только за тем, какое его количество добавлять и куда именно (прямо в барабан, или в контейнер) – а это уже каждый может решить для себя. Вместе с тем вопрос о том, куда добавлять гель для стирки остается актуальным.

Можно ли заливать гель для стирки в отсек для порошка

Если вы ищите ответ на вопрос о том, стоит ли добавлять гель для стирки прямо в барабан стиралки, то специалисты не исключают такого использования. Особенно важно это для тех, кто пользуется стиральными машинками, которые рассчитаны только на использование стирального порошка. Отметим, что гель для стирки можно добавлять, как непосредственно на вещи, которые вы собираетесь стирать, так и в барабан стиральной машинки.

Что такое стиральная машина? Стиральная машина — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви, сообщает "Википедия".

Для чего нужны три отделения в стиральной машине

Несмотря на то, что стиральные машинки с каждым годом становятся все более технологичными, они остаются универсальными и простыми в использовании. Практически у всех стиральных машинок специальное отделение для порошка разделено на несколько отсеков и расположены они параллельно. Эти контейнеры разделены под моющие средства, а также предусмотрены для различных режимов стирки.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

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Как пользоваться гелем для стирки

Обычно производители помещают специальную инструкцию использования геля для стирки прямо на контейнере, поэтому стоит лишь внимательно изучить ее:

Необходимо колпачком (обычно на нем есть мерные метки) отлить необходимое количество геля (30-150 мл);

Гель для стирки из колпачка залейте в нужную ячейку слота, или добавьте прямо в барабан стиралки;

Включите машинку-автомат с бельем на необходимый режим стирки.

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