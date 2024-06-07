УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Куда заливать гель для стирки: опытные мастера раскрыли хитрый лайфхак

Алексей Тесля
7 июня 2024, 09:35обновлено 7 июня, 11:28
203
Сколько и куда лить гель для стирки - как не угробить стиральную машинку.
стиральная машинка
Как заливать жидкое средство для стирки / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/stevepb, Pixabay/bierfritze

Современные стиральные машинки предусматривают использование как стирального порошка, так и специального геля для стирки. Выбор зависит от ваших предпочтений, а также от того, какие вещи из какого типа ткани вы собираетесь стирать.

Опытные мастера по ремонту стиральных машинок раскрыли одну хитрость, которая помогает добиваться идеальной стирки с использованием бытовой химии. Несмотря на то, что в машинке-автомат есть встроенный контейнер для добавления туда стиральных средств, некоторые советуют добавлять их прямо в барабан непосредственно перед стиркой. Это объясняется тем, что стиральный порошок может не выстироваться из слота и оставаться на белье, даже после его полоскания.

Со стиральным порошком разобраться хозяйкам проще, здесь выбор только за тем, какое его количество добавлять и куда именно (прямо в барабан, или в контейнер) – а это уже каждый может решить для себя. Вместе с тем вопрос о том, куда добавлять гель для стирки остается актуальным.

Можно ли заливать гель для стирки в отсек для порошка

Если вы ищите ответ на вопрос о том, стоит ли добавлять гель для стирки прямо в барабан стиралки, то специалисты не исключают такого использования. Особенно важно это для тех, кто пользуется стиральными машинками, которые рассчитаны только на использование стирального порошка. Отметим, что гель для стирки можно добавлять, как непосредственно на вещи, которые вы собираетесь стирать, так и в барабан стиральной машинки.

Что такое стиральная машина?

Стиральная машина — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви, сообщает "Википедия".

Для чего нужны три отделения в стиральной машине

Несмотря на то, что стиральные машинки с каждым годом становятся все более технологичными, они остаются универсальными и простыми в использовании. Практически у всех стиральных машинок специальное отделение для порошка разделено на несколько отсеков и расположены они параллельно. Эти контейнеры разделены под моющие средства, а также предусмотрены для различных режимов стирки.

Универсальное чистящее средство своими руками
Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Смотрите видео - не стирать одежду ради экологии: готовы ли к такому украинцы:

Как пользоваться гелем для стирки

Обычно производители помещают специальную инструкцию использования геля для стирки прямо на контейнере, поэтому стоит лишь внимательно изучить ее:

  • Необходимо колпачком (обычно на нем есть мерные метки) отлить необходимое количество геля (30-150 мл);
  • Гель для стирки из колпачка залейте в нужную ячейку слота, или добавьте прямо в барабан стиралки;
  • Включите машинку-автомат с бельем на необходимый режим стирки.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

стиральная машинка интересные новости
Реклама

Главное за день

Украину вызывают на переговоры: ЕС уже готовит членство - Financial Times

Украину вызывают на переговоры: ЕС уже готовит членство - Financial Times

11:05 Украина
ВСУ перешли в наступление и отбили стратегический населенный пункт на Востоке - Bild

ВСУ перешли в наступление и отбили стратегический населенный пункт на Востоке - Bild

10:58 Украина
Удар по Украине 7 июня: в "Укрэнерго" оценили вероятность блэкаута

Удар по Украине 7 июня: в "Укрэнерго" оценили вероятность блэкаута

10:13 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Наталья Могилевская снова стала мамой - первые детали события 17884

Наталья Могилевская снова стала мамой - первые детали события

Король Чарльз выдворил принца и принцессу из дома - что случилось 7183

Король Чарльз выдворил принца и принцессу из дома - что случилось

Это мало кто знает: чем полезен чай из липы - главный секрет напитка 4113

Это мало кто знает: чем полезен чай из липы - главный секрет напитка

Берем небольшое куриное филе, кабачок и готовим целую гору котлет - проще не придумаешь 2846

Берем небольшое куриное филе, кабачок и готовим целую гору котлет - проще не придумаешь

Последние новости

11:33

Как скачать видео из TikTok: бывалый хакер подсказал гениальный фокус

11:32

Новолуние в июне 2024: Скорпионам - деньги, Овнам - победа, Ракам - ссораВидео

11:30

Комаров в саду и доме больше не будет: нужно посадить всего 1 растениеВидео

11:11

Порошенко стал богаче на 230 миллионов только за май - СМИ

11:05

Украину вызывают на переговоры: ЕС уже готовит членство - Financial Times

Украина готовится к удару по Крымскому мосту и у нее есть оружие, чтобы его уничтожить - ЖироховУкраина готовится к удару по Крымскому мосту и у нее есть оружие, чтобы его уничтожить - Жирохов
11:03

Будет удар по Крымскому мосту: названы две задачи, которые решают ВСУ

11:01

Петр не допустил: семья Заворотнюк сделала важное заявление

10:58

ВСУ перешли в наступление и отбили стратегический населенный пункт на Востоке - Bild

10:45

Китайский гороскоп на завтра 8 июня: Собаки - будьте осторожны с пищей, Драконам - потрясение

Реклама
10:29

В США готовятся сделать заявление о пропаже Бейонсе

10:22

Скучать не приходится: бывший муж Ани Лорак показал с кем проводит время в постели

10:13

Удар по Украине 7 июня: в "Укрэнерго" оценили вероятность блэкаута

09:51

Россия изменила тактику ударов по энергетике: Украину ждут проблемы – WP

09:43

Украина не сможет эффективно использовать F-16 до 2025 года: в чем причина

09:35

Куда заливать гель для стирки: опытные мастера раскрыли хитрый лайфхакВидео

09:09

Путин случайно "слил" российские потери в войне: в ISW оценили слова диктатора

08:55

Гороскоп на завтра 8 июня: Близнецам - взлеты и падения, Скорпионам - большая нагрузка

08:20

Зеленский поедет с визитом в Берлин и впервые лично выступит в Бундестаге

08:10

Массированный удар по Украине 7 июня: сколько ракет и "Шахедов" удалось сбить ПВО

08:10

Удар по коллективному западу: что имел в виду Путинмнение

Реклама
07:34

США выделят Украине новый пакет помощи на $225 млн: что в него войдет

06:35

Ночной обстрел ракетами и дронами: на Киевщине вспыхнул пожар на предприятии

06:10

РФ устроила ловушка: почему недооценивать врага не нужномнение

05:00

Хорошая возможность заработать: за какие 5 копеек готовы платить тысячи гривен

04:11

Грязь отпадет сама и без химии: как вывести пятна со старых кастрюль из нержавейки

03:35

Постоянные отключения или полный блэкаут: власть готовится к сложной ситуации

03:00

Украинский певец рассказал почему предательница Ани Лорак сбежала в РФ на самом деле

02:39

Ракетная атака 7 июня: РФ атаковала Украину шахедами и баллистикой

02:30

"Путин очень боится Запада": Жданов объяснил, почему РФ провоцирует Альянс

02:22

Борьба с сорняками: в сети раскрыли гениальный метод с использованием газеты

02:00

Дима Коляденко после ссоры с Ириной Билык раскрыл детали их интимной жизни

01:33

Почему в каждом саду нужно посадить рябинуВидео

00:51

Скоро могут полететь ракеты: РФ подняла в воздух Ту-95 и вывела в море корабли

00:47

Как выглядит зять "мамы Верки Сердючки" Белоконь - трогательный момент на фото

06 июня, четверг
23:30

Не задумывалась о последствиях: Каменских рассказала, чего ей стоило похудение

23:26

Ситуация улучшится в ближайшие дни: в Укрэнерго анонсировали замечательные изменения

22:54

Король Чарльз выдворил принца и принцессу из дома - что случилось

22:44

Макрон подтвердил разрешение на удары по России и не уточнил их дальность

22:33

Ситуация возле Часового Яра обострилась: РФ перешла в наступление с танками - офицер

22:25

"Я не для тебя": бывшая пассия Мурата Налчаджиоглу сделала признание

Реклама
22:23

Зачем вытирать посуду после мытья: важный факт, который сохранит вам здоровьеВидео

21:42

Франция передаст Украине уникальные боевые самолеты и будет обучать пилотов - Макрон

21:37

РФ вывела в Черное море огромное количество "Калибров": такое же было на Новый год

21:34

Наталья Могилевская снова стала мамой - первые детали события

21:24

Уникальный секрет долголетия: что нужно есть и пить, чтобы дожить до 100 летВидео

21:17

Это мало кто знает: чем полезен чай из липы - главный секрет напиткаВидео

21:16

Свет внезапно выключили в 12 областях и Киеве: начались аварийные отключения

21:05

"Мы будем действовать взвешенно": Шольц - о разрешении бить по РФ

20:19

Годовщина высадки в Нормандии: один из ветеранов пытался поцеловать руку ЗеленскомуВидео

20:10

Украина снова останется без света: графики отключения на 7 июня

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сына
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять