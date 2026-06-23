Кухонные лайфхаки: как правильно резать лук, чтобы не выделялись слёзы

Если при нарезке лука у вас слезятся глаза, воспользуйтесь этими советами. Простые лайфхаки помогут уменьшить жжение и дискомфорт на кухне.

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Как нарезать лук без слёз / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Почему при нарезке лука начинают слезиться глаза

Как правильно подготовить лук перед нарезкой

Какие простые хитрости помогут избежать раздражения глаз

Проблема слезоотделения при работе с луком очень распространена в кулинарии. Это происходит из-за того, что при разрушении клеток лука в воздух выделяется специфический газ. Когда он вступает в контакт с влагой на слизистой оболочке глаза, возникает легкое ощущение жжения, которое и провоцирует появление слез — Главред расскажет об этом подробнее.

Эксперты издания Southern Living собрали несколько эффективных советов, которые помогают нейтрализовать действие этого газа и сделать процесс приготовления пищи более комфортным.

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Почему лук заставляет нас плакать и как этого избежать

Всего несколько простых действий перед началом приготовления помогают заметно уменьшить выделение раздражающих веществ. Сначала лук стоит охладить, оставив его на 15 минут в холодильнике или на 5 минут в морозильной камере, поскольку низкая температура замедляет химические процессы.

Важно хорошо заточить нож. Острое лезвие аккуратно разрезает ткани, тогда как тупой инструмент раздавливает клетки, из-за чего выделяется значительно больше едкого газа.

Также рекомендуется зафиксировать разделочную доску, положив под нее влажное бумажное полотенце, чтобы предотвратить скольжение.

Видео о том, как нарезать лук без слёз, можно посмотреть здесь:

Как нарезать лук без слёз

Для уменьшения дискомфорта при нарезке лука можно использовать следующие приёмы.

Дыхание ртом

Дыхание носом создает воздушные потоки, которые быстрее подтягивают газ к глазам.

Вентиляция рабочей зоны

Включенная кухонная вытяжка, открытое окно или настольный вентилятор помогают быстрее отвести испарения.

Правильная последовательность срезов

Нарезать следует начинать с верхушки, оставляя корень напоследок, поскольку именно в нижней части луковицы сосредоточена наибольшая концентрация сернистых соединений.

Влажное полотенце рядом

Мокрая салфетка или полотенце возле разделочной доски способны частично поглощать газ из воздуха.

Защитные очки

Использование плотных кухонных или даже плавательных очков полностью блокирует доступ воздуха к глазам.

Механическое измельчение

Если нужно нарезать большое количество лука, лучше воспользоваться закрытым кухонным комбайном или блендером.

Что делать, если глаза уже начали щипать: первая помощь

Если избежать слез не удалось, неприятные симптомы можно быстро снять с помощью нескольких действий:

Кратковременное пребывание возле открытой морозильной камеры, ведь поток холодного воздуха быстро уменьшает раздражение.

Промывание глаз чистой холодной водой для удаления остатков раздражающих веществ.

Прикладывание к закрытым векам прохладного влажного компресса.

Использование обычных увлажняющих глазных капель, которые очищают слизистую оболочку.

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Об источнике: Southern Living Southern Living — это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть такие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;

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