Многолетнему нагару придет конец: как отмыть дно сковородки

Очистка сковород от нагара — несложный процесс, если знать правильные методы.

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Как отмыть дно сковородки / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Очистка сковороды — это важная задача, особенно если она потеряла свой блеск из-за нагара и загрязнений. Многие хозяйки задаются вопросами: как очистить дно сковороды снаружи, как убрать толстый слой нагара на сковороде, и как это сделать, не повредив антипригарное покрытие.

Главред рассмотрел эффективные методы, которые помогут вернуть вашим сковородкам прежний вид.

Как очистить дно сковороды снаружи?

Для того чтобы очистить дно сковороды снаружи, можно использовать несколько проверенных методов:

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Сода и уксус: Смешайте небольшое количество соды с уксусом, чтобы получилась густая паста. Нанесите её на дно сковороды и оставьте на 15-20 минут. Затем протрите поверхность губкой или мягкой щеткой.

Мыльный раствор с содой: Этот способ особенно эффективен для антипригарных сковород. Смешайте горячую воду с жидким моющим средством и содой. Замочите сковороду на 30 минут, а затем аккуратно очистите дно.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Как очистить дно сковороды с антипригарным покрытием?

Сковороды с антипригарным покрытием требуют особого подхода. Для таких поверхностей нельзя использовать абразивные материалы, чтобы не повредить покрытие.

Мягкая губка и жидкость для мытья посуды: Смешайте жидкое моющее средство с водой и аккуратно протрите дно сковороды. Это поможет удалить мелкие загрязнения и нагар, не повредив покрытие.

Сода и мягкая ткань: Если нагар более стойкий, смешайте соду с водой до состояния пасты. Нанесите её на дно сковороды и оставьте на несколько минут. Затем аккуратно протрите мягкой тканью.

Где используют белый уксус? Белый уксус часто используют в качестве бытового чистящего средства. В целях безопасности и во избежание повреждения очищаемых поверхностей рекомендуется разбавлять его водой. Поскольку уксус кислый, он может растворять минеральные отложения на стекле, кофеварках и других гладких поверхностях. Он также эффективно очищает нержавеющую сталь и стекло. Уксус можно использовать для полировки меди, латуни, бронзы или серебра. Это отличный растворитель для очистки эпоксидной смолы, а также жевательной резинки на ценниках типа наклеек, пишет Википедия.

Как убрать толстый слой нагара на сковороде?

Если на сковороде образовался толстый слой нагара, можно воспользоваться следующими способами:

Использование соли и уксуса: Нагрейте сковороду на плите, затем посыпьте дно солью и добавьте немного уксуса. Когда смесь начнёт пузыриться, с помощью губки или щетки протрите нагар.

Выпекание в духовке: Этот метод подходит для чугунных сковород. Покройте дно сковороды растительным маслом и поместите её в духовку, разогретую до 200°C, на один час. После этого нагар будет легче снять.

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