Мужчина показал, что делать, чтобы молоко не скисало

Молоко - ценный и не дешевый продукт, именно по этому так жаль, когда оно скисает. Однако есть способы, которые помогают хранить молоко дольше.
О том, что сделать, чтобы молоко дольше хранилось и радовало свежестью - рассказал мужчина в ТикТок.
Как предотвратить скисание молока - простой лайфхак
Многие люди ощущали, что домашнее молоко иногда на вкус немного сладковатое. Это чувствовал и Анатолий - садовод. Мужчина задался вопросом о том, почему молоко сладковатое и рассказал, что причина этому - стремление к тому, чтобы продукт не скис.
Для того, чтобы молоко оставалось свежим. в него можно добавить молоко. На три литра хватит одной столовой ложки.
Всё дело в том, что бактерии в любом случае начнут сначала съедать сахар, и пока полностью его не обработают - молоко будет свежим.
Смотрите видео о том, как сделать так, чтобы молоко не скисало:
@nesterchuk_anatoliy Хто чув про такий лайфхак? Підписуйтесь, тут буде багато корисного контенту #сад#село#новабасань#молоко#лайфхак♬ оригинальный звук - Nester4uk_Anatoliy
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