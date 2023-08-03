Мужчина показал, что делать, чтобы молоко не скисало

Узнайте что сделать, чтобы молоко простояло свежим дольше.

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Что делать, чтобы молоко не скисало / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот

Молоко - ценный и не дешевый продукт, именно по этому так жаль, когда оно скисает. Однако есть способы, которые помогают хранить молоко дольше.

О том, что сделать, чтобы молоко дольше хранилось и радовало свежестью - рассказал мужчина в ТикТок.

Как предотвратить скисание молока - простой лайфхак

Многие люди ощущали, что домашнее молоко иногда на вкус немного сладковатое. Это чувствовал и Анатолий - садовод. Мужчина задался вопросом о том, почему молоко сладковатое и рассказал, что причина этому - стремление к тому, чтобы продукт не скис.

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Для того, чтобы молоко оставалось свежим. в него можно добавить молоко. На три литра хватит одной столовой ложки.

Всё дело в том, что бактерии в любом случае начнут сначала съедать сахар, и пока полностью его не обработают - молоко будет свежим.

Смотрите видео о том, как сделать так, чтобы молоко не скисало:

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