Надевать стыдно, а выкинуть жалко: что можно сделать из старой дубленки

Со старой натуральной дубленкой можно сделать много интересных вещей.

https://glavred.info/lifehack/nadevat-stydno-a-vykinut-zhalko-chto-mozhno-sdelat-iz-staroy-dublenki-10498294.html Ссылка скопирована

Что можно сделать из старой дубленки / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

У каждого есть натуральная дубленка, которую вы носили с гордостью, а сейчас она пылится в шкафу. Но не спешите избавляться от нее! Мы поделимся с вами идеями, как "освежить" и преобразить вашу старую дубленку.

Как освежить дублёнку?

Прежде всего, проведите тщательную чистку вашей дубленки. Используйте мягкую щетку или губку, чтобы удалить пыль и грязь с поверхности. Затем можно воспользоваться специальными средствами для чистки кожи или дубленки. После чистки, протрите дубленку сухой мягкой тканью и, при необходимости, воспользуйтесь специальными средствами для полировки.

видео дня

Если молния, пуговицы или другие детали фурнитуры потеряли свой первоначальный вид, то замените их на новые. Это простое изменение может сделать дубленку более современной.

Если у вас есть сомнения относительно чистки дубленки самостоятельно, обратитесь к профессионалам. Профессиональная химчистка может значительно улучшить состояние вашей дубленки.

Что можно сделать из старой натуральной дублёнки?

Дизайнерская сумка: Старая дубленка может послужить отличным материалом для создания стильной дизайнерской сумки. Вы можете обратиться к мастеру по пошиву, чтобы он изготовил уникальную сумку, сохранив при этом характерные черты дубленки.

Старая дубленка может послужить отличным материалом для создания стильной дизайнерской сумки. Вы можете обратиться к мастеру по пошиву, чтобы он изготовил уникальную сумку, сохранив при этом характерные черты дубленки. Аксессуары: Из старой дубленки можно сделать различные аксессуары, такие как браслеты, ключницы или даже подушки. Эти аксессуары могут стать стильным дополнением к вашему гардеробу или интерьеру.

Из старой дубленки можно сделать различные аксессуары, такие как браслеты, ключницы или даже подушки. Эти аксессуары могут стать стильным дополнением к вашему гардеробу или интерьеру. Стельки: Если вы уже не в силах возобновить старую дубленку, то она станет отличным материалом для стелек.

Если вы уже не в силах возобновить старую дубленку, то она станет отличным материалом для стелек. Собака скажет спасибо: Если вы живете в частном доме и у вас есть собака, то старая дубленка станет отличным матрасом в будку для животного. Особенно сейчас, когда наступает осень.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.