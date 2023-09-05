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Надевать стыдно, а выкинуть жалко: что можно сделать из старой дубленки

Сергей Кущ
5 сентября 2023, 12:18 обновлено 5 сентября, 12:18
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Со старой натуральной дубленкой можно сделать много интересных вещей.
Что можно сделать из старой дубленки
Что можно сделать из старой дубленки / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

У каждого есть натуральная дубленка, которую вы носили с гордостью, а сейчас она пылится в шкафу. Но не спешите избавляться от нее! Мы поделимся с вами идеями, как "освежить" и преобразить вашу старую дубленку.

Как освежить дублёнку?

Прежде всего, проведите тщательную чистку вашей дубленки. Используйте мягкую щетку или губку, чтобы удалить пыль и грязь с поверхности. Затем можно воспользоваться специальными средствами для чистки кожи или дубленки. После чистки, протрите дубленку сухой мягкой тканью и, при необходимости, воспользуйтесь специальными средствами для полировки.

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Если молния, пуговицы или другие детали фурнитуры потеряли свой первоначальный вид, то замените их на новые. Это простое изменение может сделать дубленку более современной.

Если у вас есть сомнения относительно чистки дубленки самостоятельно, обратитесь к профессионалам. Профессиональная химчистка может значительно улучшить состояние вашей дубленки.

Что можно сделать из старой натуральной дублёнки?

  • Дизайнерская сумка: Старая дубленка может послужить отличным материалом для создания стильной дизайнерской сумки. Вы можете обратиться к мастеру по пошиву, чтобы он изготовил уникальную сумку, сохранив при этом характерные черты дубленки.
  • Аксессуары: Из старой дубленки можно сделать различные аксессуары, такие как браслеты, ключницы или даже подушки. Эти аксессуары могут стать стильным дополнением к вашему гардеробу или интерьеру.
  • Стельки: Если вы уже не в силах возобновить старую дубленку, то она станет отличным материалом для стелек.
  • Собака скажет спасибо: Если вы живете в частном доме и у вас есть собака, то старая дубленка станет отличным матрасом в будку для животного. Особенно сейчас, когда наступает осень.

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