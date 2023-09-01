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Невероятно простой трюк, чтобы развесить одежду за считанные секунды

Лидия Неплях
1 сентября 2023, 10:05 обновлено 1 сентября, 10:48
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Многим уже не терпится попробовать этот лайфхак на собственном белье.
Интересный способ развесить мокрую одежду
Интересный способ развесить мокрую одежду / Коллаж Главред, фото с TikTok

Независимо от того, большая у вас семья или нет, постоянно стирать и развешивать одежду, честно говоря, надоедает. Многие по-прежнему вывешивают одежду на улице, но это отнимаем много времени.

К счастью, одна опытная мама поделилась чудесным способом, который позволяет быстро развесить мокрую одежду, не тратя много времени на каждую вещь по отдельности, пишет Mirror.

Видео с лайфхаком женщины в TikTok розместила ее дочь.

видео дня

"Моя мама хотела, чтобы люди в TikTok рассказали о ее хитрости с линией для стирки", - написала она.

А суть лайфхака состоит в том, что женщина берет бельевую веревку - ту, что тянется от одного конца сада до другого, и продевает кучу белья через линию по мере ее натяжения. Затем она возвращается на другой конец, перетаскивая за собой белье на шнуре, и за считанные секунды развешивает одежду без лишних хлопот.

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