Нужен только контейнер: простой лайфхак убережет от почернения бананов до 15 дней

Бананы чернеют из-за газа этилена, который вырабатывается в стебле.

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Как хранить бананы в домашних условиях / Коллаж Главред, фото flickr (John Grimm)

Когда вы берете бананы из магазина, они кажутся упругими и готовыми к употреблению, но когда вы оставляете их на несколько дней и возвращаетесь к ним, они, скорее всего, уже не так хороши. Так как же сделать так, чтобы они дольше оставались свежими?

Банановый хлеб - отличный способ использовать фрукты, но иногда просто хочется съесть спелый банан, чтобы добавить его в утренний йогурт или кашу. Поэтому бывает очень досадно, когда вы добираетесь до них, а они оказываются несъедобными. К счастью, один из экспертов рассказал, как сохранить бананы свежими и предотвратить их выбрасывание, пишет Mirror.

Как правильно хранить бананы, чтобы они не почернели

По мнению экспертов Kitchen Tips Online, этот процесс можно замедлить, внеся одно простое изменение в способ хранения бананов. Они утверждают, что, следуя этому простому методу, вы сможете сохранить их свежими до 15 дней, что позволит вам сэкономить деньги в долгосрочной перспективе.

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Майк из Kitchen Tips Online продемонстрировал результаты эксперимента, который он провел у себя дома. Он купил две грозди бананов на одной и той же полке в одном и том же супермаркете, а после того, как принес их домой, положил одну гроздь на кухонный стол, а вторую - в герметичный контейнер, также стоящий на столе, сообщает издание Express.

В контейнер он добавил шарики для поглощения этилена. Они работают, взаимодействуя с газом этиленом, который является естественным веществом, вырабатываемым в стебле бананов. Этот газ распространяется по остальным фруктам, помогая процессу созревания, который часто ускоряется, когда бананы отрываются от грозди за твердый стебель.

Каждый день Майк осматривал фрукты на прилавке и гроздь в герметичном контейнере, чтобы понять, как они дозревают.

"На пятый и шестой день мы начинаем замечать существенную разницу. На восьмой день я заметил, что бананы без контейнера были значительно мягче, чем в контейнере. Тогда я решил положить эти бананы в холодильник",- заметил он.

По словам Мика, если поместить бананы в холодильник после того, как они дозреют на кухонном столе, то внутренняя часть банана замедлит свое созревание.

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