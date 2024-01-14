Нужен только телефон: как понять, что в магазине подкручены весы

Покупая продукты на рынке, вы, возможно, сталкивались с ситуацией, когда весы кажутся недостаточно честными. Чтобы избежать подобных неприятных ситуаций и быть уверенным в покупке, прибегните к простому трюку с вашим телефоном.
Как понять, что вас обвешивают?
Положите свой телефон на кухонные весы или узнайте его точный вес в Интернете. Это базовая информация, которая станет вам полезной.
При покупке продуктов на рынке или в магазине, если у вас возникают сомнения в честности весов, попросите взвесить сначала ваш телефон перед тем, как взвешивать выбранные продукты.
Зная вес вашего телефона, вы сможете легко рассчитать, сколько должны весить ваши покупки. Если результаты весов в магазине существенно отличаются от ваших расчетов, это может указывать на подкрученные весы.
Почему этот трюк работает?
Большинство продавцов согласятся на ваш запрос, так как это стандартная и прозрачная практика. Если кто-то отказывается, это может служить красным флагом, указывающим на возможный обман со стороны продавца.
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