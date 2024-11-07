Вы узнаете:
- Как избавиться от пауков в доме
- Какой овощ отпугивает пауков навсегда
Осень - один из лучших сезонов для пауков, которые проникают в дома в поисках пищи и тепла. Хотя они не опасны, но часто становятся причиной страхов и даже панических атак как детей, так и взрослых, передает Ехргеѕѕ.co.uk.
Главред разбирался как можно избавиться от членистоногих благодаря домашним средствами.
Джошуа Хьюстон, эксперт по борьбе с вредителями в Household Quotes, использует лук, чтобы держать этих маленьких насекомых как можно дальше.
"Чтобы они (пауки - ред.) не попадали в ваш дом, одним из нетрадиционных решений является использование лука. Нарежьте несколько луковиц и положите их в миску, наполненную водой. Затем поставьте миску в том месте, где у вас есть пауки, и запах должен отпугнуть их", - пояснил эксперт.
Также, чтобы держать паукообразных на расстоянии, Джесс Стил из BestHeating рекомендует приобрести эфирное масло мяты, которое будет убирать "нежелательных гостей".
"Мятное масло имеет сильный запах, а пауки чувствительны к нему, что делает его эффективным и одновременно дешевым способом избавиться от пауков", - рассказывает Джесс.
Она рекомендует смешать мятное масло с водой, чтобы получить спрей. Далее стоит нанести эту смесь на места, где могут поселиться пауки, например, на подоконники, края ковров и внутреннюю сторону штор.
Вы также можете разместить в этих местах смоченные ватные палочки или использовать масло в качестве диффузора в помещениях с большой проходимостью, чтобы предотвратить попадание пауков внутрь.
Что нужно знать о Express.co.uk
Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов.
С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение важнейших мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн.
Как говорят в издании, они ежедневно пытаются предоставить читателям лучшую журналистику, информировать и развлекать.
Читайте также:
- Три гениальных метода избавиться от плесени в доме: результат впечатляет
- Дома будет пахнуть, как в люксовых отелях: как создать роскошную атмосферу
- Совет на миллион: как быстро вывести плесень с герметика в ванной
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред