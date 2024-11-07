Пауки больше не побеспокоят: простые способы, которые помогут защитить дом

Чтобы избавиться от пауков в доме, стоит придерживаться некоторых советов.

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Как избавиться от пауков / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как избавиться от пауков в доме

Какой овощ отпугивает пауков навсегда

Осень - один из лучших сезонов для пауков, которые проникают в дома в поисках пищи и тепла. Хотя они не опасны, но часто становятся причиной страхов и даже панических атак как детей, так и взрослых, передает Ехргеѕѕ.co.uk.

Главред разбирался как можно избавиться от членистоногих благодаря домашним средствами.

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Джошуа Хьюстон, эксперт по борьбе с вредителями в Household Quotes, использует лук, чтобы держать этих маленьких насекомых как можно дальше.

"Чтобы они (пауки - ред.) не попадали в ваш дом, одним из нетрадиционных решений является использование лука. Нарежьте несколько луковиц и положите их в миску, наполненную водой. Затем поставьте миску в том месте, где у вас есть пауки, и запах должен отпугнуть их", - пояснил эксперт.

Также, чтобы держать паукообразных на расстоянии, Джесс Стил из BestHeating рекомендует приобрести эфирное масло мяты, которое будет убирать "нежелательных гостей".

"Мятное масло имеет сильный запах, а пауки чувствительны к нему, что делает его эффективным и одновременно дешевым способом избавиться от пауков", - рассказывает Джесс.

Она рекомендует смешать мятное масло с водой, чтобы получить спрей. Далее стоит нанести эту смесь на места, где могут поселиться пауки, например, на подоконники, края ковров и внутреннюю сторону штор.

Вы также можете разместить в этих местах смоченные ватные палочки или использовать масло в качестве диффузора в помещениях с большой проходимостью, чтобы предотвратить попадание пауков внутрь.

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