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Признаки отравления грибами: такие простые и понятные знания спасут здоровье

Дмитрий Видоменко
13 сентября 2023, 19:10 обновлено 13 сентября, 19:10
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Любой благоразумный человек, готовясь идти в поход в ближайший лес, просто обязан задуматься: "Как понять что ты отравился грибами?".
Грибы
Гриби - то достатньо небезпечні "мешканці" лісу / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

В такую хорошу и теплую осень, как нынешняя, так и тянет, так и тянет пойти куда-нибудь на природу. И, помимо приготовления и употребления шашлыка, многие идут еще и собирать грибы. Но это занятие не такое простое – и ниже мы расскажем "Как понять что отравились грибами?".

Признаки отравления грибами

Отравление грибами, как правило, очень опасным и требует немедленной медицинской помощи. Вот некоторые признаки и симптомы отравления грибами:

  • Рвота;
  • Тошнота;
  • Боли в животе;
  • Понос;
  • Головная боль;
  • Головокружение;
  • Расстройства зрения, включая двоение в глазах;
  • Сонливость;
  • Путаница в словах или изменения в психическом состоянии;
  • Галлюцинации;
  • Темная моча;
  • Светлый кал;
  • Учащенное сердцебиение;
  • Снижение артериального давления.

Если у вас или у кого-то из ваших близких есть подозрения на отравление грибами, немедленно обратитесь к врачу или в больницу. Не пытайтесь справиться с этой проблемой самостоятельно, так как отравление грибами может привести к крайне серьезным последствиям.

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Грибы

Признаки отравления грибами первая помощь

Если у вас есть подозрения на отравление грибами или у кого-то из ваших близких есть вышеуказанные симптомы отравления грибами, немедленно делайте так:

  • Вызовите скорую помощь. Отравление грибами может быть серьезным и потребовать медицинской помощи немедленно;
  • Если возможно, то убедитесь, что пострадавший находится в безопасном месте;
  • Если есть подозрения, что отравление произошло из-за съеденных грибов, сохраните остатки грибов для анализа, чтобы врачи могли определить вид грибов и как можно точнее установить диагноз;
  • Пока приходит скорая помощь, не давайте пострадавшему ничего больше есть.
  • Поддерживайте его дыхание и работу сердца.
  • Не давайте пить молоко или спиртное. Некоторые люди могут попытаться пить молоко или алкоголь в надежде, что это поможет при отравлении грибами, но это неправильно и может ухудшить ситуацию.
  • Поддержание тепла. Если пострадавшему холодно, то надо укрыть его теплой одеждой или одеялом.
  • Ни в коем случае не применяйте методы "народной медицины": Избегайте давать пострадавшему молоко, масло, обезболивающие либо слабительные таблетки. Эти все может только усугубить состояние.
  • Помните, что отравление грибами может быть опасным и даже смертельным, поэтому важно немедленно обращаться за медицинской помощью. Пока скорая помощь не прибудет, поддерживайте пострадавшего и ожидайте профессиональной медицинской помощи.

Как быстро наступают симптомы отравления грибами

Скорость наступления симптомов отравления грибами может варьировать в зависимости от нескольких факторов: вид грибов, количество съеденных грибов, индивидуальную чувствительность и общее состояние человека. Обычно симптомы отравления грибами могут начаться через несколько часов после употребления ядовитых грибов, но это может занять и более длительное время. В некоторых случаях, особенно при употреблении определенных видов ядовитых грибов, симптомы могут начаться только через несколько дней.

Важно отметить, что у разных видов грибов могут быть разные токсины, и симптомы могут различаться. Например, отравление аманитами (первично смертельными ядовитыми грибами) может начаться медленно, с симптомов желудочных болей и тошноты, а затем быстро прогрессировать к более серьезным осложнениям (вроде нарушения функций печени и почек).

Поэтому важно помнить, что если есть подозрения на отравление грибами, даже если симптомы еще не проявились или проявились слабо, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Чем раньше начнется лечение, тем больше шансов на полное восстановление.

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