Работает на все 100: как быстро убрать неприятный запах из обуви за копейки

Неприятный запах в обуви – это временное явление, с которым можно справиться с помощью простых средств.

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Как быстро убрать неприятный запах из обуви / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Неприятный запах в обуви может стать настоящей проблемой, особенно в жаркое время года. Но не отчаивайтесь – есть несколько простых и быстрых способов, как избавиться от этой неприятности и вернуть свежесть обуви.

Как избавиться от неприятного запаха в обуви?

Содовая паста: Смешайте соду с небольшим количеством воды до получения пасты. Нанесите эту пасту на стельки и внутреннюю поверхность обуви. Оставьте на несколько часов или даже на ночь, затем тщательно вытрите и проветрите. Сушка и проветривание: Самый простой способ – дайте обуви хорошо проветриться. Если это кроссовки, достаньте стельки и оставьте их на солнце и ветру. Специальные средства: Используйте специальные спреи и дезодоранты для обуви, которые эффективно борются с неприятным запахом.

Как избавиться от запаха в обуви за одну ночь?

Чайные пакетики: Положите сухие чайные пакетики (черные или зеленые) в обувь на ночь. Они поглощают запах и оставляют приятный аромат.

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Соль и сода: Начните солевые ванны для ног перед сном. Затем, положите соль и соду в носки, завяжите их и вставьте в обувь на ночь.

Как быстро устранить запах в кроссовках?

В магазинах продается множество вкладышей с ароматами, которые можно разместить внутри кроссовок.

Положите высушенные апельсиновые корки в кроссовки – они не только уберут запах, но и добавят приятный аромат.

Что делать, если кроссовки начали вонять?

Регулярная сушка: После каждого носки хорошо вытряхивайте кроссовки и стельки, оставляйте их на воздухе до следующего использования. Сменные стельки: Приобретите сменные стельки и регулярно меняйте их, чтобы предотвратить накопление запаха.

Неприятный запах в обуви – это временное явление, с которым можно справиться с помощью простых средств и методов. Следуйте этим советам, и ваши ноги всегда будут чувствовать себя комфортно.

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