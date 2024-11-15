Решает несколько проблем: для чего французы выбрасывают кофейную гущу на окно

Вы узнаете:
- Для чего сыпать кофейную гущу на подоконник
- Чем полезна свеча из кофейной гущи
Кофейная гуща - не просто остаток от любимого напитка, а настоящий кладезь природных секретов, который может стать полезным инструментом в быту. Эксперты французского издания Sante+ рассказали, как изгнать мух из дома и как в этом поможет кофейная гуща.
Главред выяснил, что можно сделать из кофейной гущи.
Как кофейная гуща помогает избавиться от насекомых - как избавиться от комаров в домашних условиях
Одно из основных преимуществ кофейной гущи - это ее способность отпугивать комаров и мух.
"Чтобы избавиться от насекомых, достаточно положить кофейную гущу на подоконник или в небольшую миску в спальне или гостиной," - советуют эксперты.
Запах кофейной гущи отпугивает насекомых, и они не вернутся в ваш дом. Чтобы усилить эффект, кофейную гущу можно поджечь - дым от нее усилит репеллентный эффект и создаст дополнительную защиту от насекомых в доме.
Как избавиться от муравьев в доме - какое самое эффективное средство от муравьев
Кофейная гуща также является эффективным средством для отпугивания муравьев. Эксперты Sante+ рекомендуют смешать ее с лимонным соком, чтобы создать натуральный барьер, который муравьи не пересекут. По словам специалистов, эта смесь маскирует обонятельные следы муравьев, и те избегают таких препятствий.
Как выгнать насекомых из дома
Еще один креативный способ использования кофейной гущи - изготовление свечи с инсектицидным эффектом. Как отмечают эксперты, такая свеча является не только эффективной, но и экологически чистой альтернативой химическим средствам. Для этого кофейную гущу заливают растопленным воском, создавая своеобразный "мраморный торт".
После поджигания свечи, ее запах и дым, когда она погаснет, отпугивают насекомых. Важно лишь регулярно заменять кофейную гущу, чтобы она сохраняла свой свежий запах и эффективность.
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Santé+ Magazine
Santé + Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Сначала журнал был доступен в печатном виде, но впоследствии вышел в цифровой версии.
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