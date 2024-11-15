Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Решает несколько проблем: для чего французы выбрасывают кофейную гущу на окно

Юрий Берендий
15 ноября 2024, 02:09
18
Эксперты нашли простой и эффективный способ использовать кофейную гущу для защиты своего дома от насекомых, превратив ее в натуральный инсектицид.
Решает несколько проблем: для чего французы выбрасывают кофейную гущу на окно
Для чего выбрасывают кофейную гущу на окно - решает несколько проблем / Коллаж Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

  • Для чего сыпать кофейную гущу на подоконник
  • Чем полезна свеча из кофейной гущи

Кофейная гуща - не просто остаток от любимого напитка, а настоящий кладезь природных секретов, который может стать полезным инструментом в быту. Эксперты французского издания Sante+ рассказали, как изгнать мух из дома и как в этом поможет кофейная гуща.

Главред выяснил, что можно сделать из кофейной гущи.

видео дня

Как кофейная гуща помогает избавиться от насекомых - как избавиться от комаров в домашних условиях

Одно из основных преимуществ кофейной гущи - это ее способность отпугивать комаров и мух.

"Чтобы избавиться от насекомых, достаточно положить кофейную гущу на подоконник или в небольшую миску в спальне или гостиной," - советуют эксперты.

Запах кофейной гущи отпугивает насекомых, и они не вернутся в ваш дом. Чтобы усилить эффект, кофейную гущу можно поджечь - дым от нее усилит репеллентный эффект и создаст дополнительную защиту от насекомых в доме.

Как избавиться от муравьев в доме - какое самое эффективное средство от муравьев

Кофейная гуща также является эффективным средством для отпугивания муравьев. Эксперты Sante+ рекомендуют смешать ее с лимонным соком, чтобы создать натуральный барьер, который муравьи не пересекут. По словам специалистов, эта смесь маскирует обонятельные следы муравьев, и те избегают таких препятствий.

Как выгнать насекомых из дома

Еще один креативный способ использования кофейной гущи - изготовление свечи с инсектицидным эффектом. Как отмечают эксперты, такая свеча является не только эффективной, но и экологически чистой альтернативой химическим средствам. Для этого кофейную гущу заливают растопленным воском, создавая своеобразный "мраморный торт".

После поджигания свечи, ее запах и дым, когда она погаснет, отпугивают насекомых. Важно лишь регулярно заменять кофейную гущу, чтобы она сохраняла свой свежий запах и эффективность.

Вам также может быть интересно:

Santé+ Magazine

Santé + Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Сначала журнал был доступен в печатном виде, но впоследствии вышел в цифровой версии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кофе лайфхак
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Есть единственный шанс на выживание Украины": Жданов сказал, как сломать план Путина

"Есть единственный шанс на выживание Украины": Жданов сказал, как сломать план Путина

03:45Украина
РФ увеличила атаки Шахедами после победы Трампа: чего добивается Путин

РФ увеличила атаки Шахедами после победы Трампа: чего добивается Путин

00:40Украина
РФ готова к переговорам: посол Москвы выступил с неожиданным заявлением

РФ готова к переговорам: посол Москвы выступил с неожиданным заявлением

23:36Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на 2025 год для всех знаков зодиака: Ракам - проблемы, Львам - перемены

Гороскоп на 2025 год для всех знаков зодиака: Ракам - проблемы, Львам - перемены

Гороскоп на сегодня 15 ноября: Тельцам - интересный день, Близнецам - сложности

Гороскоп на сегодня 15 ноября: Тельцам - интересный день, Близнецам - сложности

Гороскоп Таро на декабрь 2024: Овнам - деньги, Тельцам - завистники, Близнецам - подарок

Гороскоп Таро на декабрь 2024: Овнам - деньги, Тельцам - завистники, Близнецам - подарок

Внук Аллы Пугачевой вышел на связь и сделал важное заявление - детали

Внук Аллы Пугачевой вышел на связь и сделал важное заявление - детали

Украинским пенсионерам увеличат выплаты: кто может рассчитывать на повышение

Украинским пенсионерам увеличат выплаты: кто может рассчитывать на повышение

Последние новости

03:45

"Есть единственный шанс на выживание Украины": Жданов сказал, как сломать план Путина

03:09

Маникюр для женщин за 50: какие трендовые ногти омолодят руки на несколько лет

02:09

Решает несколько проблем: для чего французы выбрасывают кофейную гущу на окно

01:34

"Войну не выиграть на добровольцах": Жорин раскрыл секреты успешной мобилизации

01:20

Машина времени поломалась: на картинке надо найти человека из будущего

Заморозка войны после победы Трампа наиболее вероятна, через пару лет РФ вновь пойдет в бой – ЖдановЗаморозка войны после победы Трампа наиболее вероятна, через пару лет РФ вновь пойдет в бой – Жданов
00:40

РФ увеличила атаки Шахедами после победы Трампа: чего добивается Путин

00:32

Чем Украине грозит потеря Курахово: эксперт озвучил неутешительный сценарий

00:13

Пенсионерам в Украине ежемесячно будут доплачивать 2361 грн: кто получит выплату

14 ноября, четверг
23:36

РФ готова к переговорам: посол Москвы выступил с неожиданным заявлением

Реклама
23:03

У Аллы Пугачевой поставили пропагандистов на место - что случилось

22:29

Сколько людей работают в ТЦК: в Минобороны назвали точную цифру

22:25

Бойцы ВСУ выйдут из Курахово, но есть один нюанс - Коваленко

22:13

РФ массированно атаковала Одессу: в городе сильные повреждения, есть жертва и раненыеФото

21:33

Как почистить золото в домашних условиях, чтобы оно блестело: лучшее средствоВидео

21:33

"Будет последним": Кристина Соловий объявила о завершении концертной деятельности

21:26

Контрнаступ оккупантов провалился: ВСУ стабилизировали ситуацию на Курщине

21:25

В Британии случилось событие, которе может примирить Гарри и Чарльза

21:05

Никогда не гуглите эти слова: эксперты назвали четыре фразы, которые могут навредить

20:55

"В целом 10 пунктов": Зеленский сказал, когда представит внутренний "план победы"

20:35

Циничный шантаж: МИД РФ угрожает выгнать наблюдателей МАГАТЭ с Запорожской АЭС

Реклама
20:28

Разрушительное оружие "не секретное": Подоляк прокомментировал создание "ядерки"

19:56

РФ перешла к новой тактике: враг планирует удары по АЭС и дамбам - Снегирев

19:55

"Это не будет соглашение о мире": у Зеленского раскрыли детали переговоров с РФ

19:34

Всю Украину будет засыпать снегом: синоптик назвала дату внезапного потепления

19:30

Кошечки из Госпогранслужбы: чем живут, что носят и где отдыхают элитные сотрудницы

19:23

"Мы строим "мост": генсек НАТО сделал важное заявление о мирных переговорах с РФ

19:15

Почему окна самолета круглые, а не квадратные: пилот назвал ужасную причинуВидео

19:11

"Несложная работа, сбивать Шахеды должны гражданские": Дикий ошарашил заявлением

19:10

Стихийные бунты и падение экономики: чем обернется кризис рынка недвижимости РФмнение

18:49

"Не мясные штурмы": в ВСУ предупредили о новой стратегии армии РФ - что известно

18:32

Самое мощное Полнолуние 2024 года: кому из знаков зодиака ждать невероятного успеха

18:30

Людей с ВИЧ и туберкулезом могут мобилизовать: в Минобороны объяснили все нюансы

18:13

Штраф до 5 тысяч евро: почему в Германии нельзя выбрасывать стеклянные банкиВидео

18:02

На Закарпатье возвели здание на части еврейского кладбища без разрешительных документов

17:56

Путин в страхе: в РФ, вероятно, готовятся к принудительной мобилизации - Гудков

17:38

На 20% дешевле, чем в прошлом году: в Украине "резко" упала цена на один овощ

17:38

Врачи не давали сроков: любимица публики Ада Роговцева оказалась в больнице

17:32

Ведет себя, как "сопрезидент": Маск не хочет уезжать из резиденции Трампа, - NBC News

17:23

"У Трампа медовый месяц с Путиным": Жданов прямо сказал, к чему будут принуждать Украину

17:20

Хватит 2-х ложек: как легко убрать неприятный запах из обуви

Реклама
17:12

Влетит в копеечку: почему нельзя оставлять зарядку в розетке

16:59

В Минобороны заговорили о демобилизации: когда будет готов законопроект - СМИ

16:36

РФ готовится атаковать иранскими ракетами Fath-360 и Ababil - Business Insider

16:35

Праздник будет испорчен: почему нельзя хранить шампанское в холодильнике

16:29

Водителям на заметку: когда включать ближний свет фар в Украине, обновленные правила

16:29

Хотят призвать 160 тысяч человек: сколько продлится новая волна мобилизации - FT

16:16

Будет блестеть как новый: как убрать налет с крана - простой и гениальный методВидео

16:15

Праздники уже "на носу": когда колядуют, щедруют и посевают в Украине

15:53

Нардепу Шевченко, который призывал начать "диалог" с РФ, объявили подозрение в госизменеФото

15:45

Украинским пенсионерам увеличат выплаты: кто может рассчитывать на повышение

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять