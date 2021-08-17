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Школьная форма 2021: как правильно выбрать, модные тенденции

17 августа 2021, 17:13

На что следует обратить внимание при выборе школьной одежды, расскажет Главред

Как правильно выбрать школьную форму
Как правильно выбрать школьную форму / https://ua.depositphotos.com/

Близится 1 сентября и многие родители задаются не только вопросом как собрать ребенка в школу, но и как выбрать школьную форму, учитывая потребности учебного учреждения и вкусы ребенка.

Главред разобрался, как правильно выбрать одежду, которая будет максимально комфортной и практичной в носке.

О том, когда в Украине начнется учебный год, читайте в нашем материале: Первый звонок 2021 в Украине: когда и как дети будут учиться в условиях эпидемии, расписание каникул.

Как правильно выбрать школьную форму

Для того, чтобы определиться с наиболее подходящей одеждой для школы, в которой ребенку будет удобно нужно принять во внимание некоторые факторы.

Цвет

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Форма для ежедневных занятий в школе должна быть в палитре приглушенных неброских цветов. Это поможет школьнику сосредоточиться на уроках. Яркие тона могут не только отвлекать внимание, но и вызывать усталость и перепады настроения.

Если цвет формы прописан в статуте школы можно пойти на хитрость и остановить выбор на ткани с рисунком или принтом. Добавить цветов однотонной одежде помогут яркие пуговицы.

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Ткань

Состав ткани тоже играет немаловажную роль. Выбирать стоит форму, которая содержит наименьший процент синтетических материалов. В синтетике нарушается теплообмен, к тому же она быстро загрязняется.

Идеальное сочетание когда вискозы 50-60%, а полиэстера – 30-40%. Хорошие сочетания поливискозы с шерстью или эластана с поливискозой.

Модная школьная форма 2021
Модная школьная форма 2021 / https://ua.depositphotos.com/

Выбирать форму с ребенком

Один из основных моментов при выборе школьной формы – отправляться за покупками нужно с ребенком. Предоставьте школьнику право выбора. При этом смотрите, чтобы одежда хорошо села. Не покупайте одежду на вырост – неаккуратная мешковатая форма не только неудобная, но и может стать поводом для насмешек других детей.

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Модная школьная форма для старшеклассниц

В старшей школе большое внимание уделяется внешнему виду и модным тенденциям. Поэтому при выборе формы нужно помнить не только о практичности, но и о том, чтобы она отвечала требованиям стиля.

В сезоне 2021-2022 можно обратить внимание на различные фасоны и цвета блузок. Они разбавят приглушенные юбку и пиджак, а декоративные украшения (бант или небольшое жабо) могут обыграть скучный наряд.

Модная школьная форма для девочек
Модная школьная форма для девочек / https://ua.depositphotos.com/

Модные сочетания: бордовый с темно-зеленым, синий с черным или темно-зеленый с черным.

Оптимальная длина юбки 5-7 см от колена. Обратите внимание на юбку со складками или трапециевидной формы – они на пике популярности.

Модная школьная форма для мальчиков

При выборе формы также руководствуйтесь возможностью сочетания цветов. Под оттенки серого и синего можно подобрать рубашки коричневого, бежевого или зеленого цветов. Всегда кстати будет рубашка из натуральных тканей с традиционной вышивкой.

Форма серых оттенков будет превосходно комбинироваться с черными полосатыми жилетками и темной обувью. А галстук-бабочка сделает вашего сына настоящим модником.

Модная школьная форма для детей
Модная школьная форма для детей / https://ua.depositphotos.com/

школы
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