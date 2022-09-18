Сложная военная зима-2023: как существенно уменьшить счета за электроэнергию

Как уменьшить квитанцию по электроэнергии - советы / ua.depositphotos.com

На фоне войны с Россией нашу страну, к сожалению, в этом году ждет очень сложная зима - уже известно, что температура воздуха в помещениях будет ниже, чем ранее, а в некоторых областях, к сожалению, батареи так и не включат.

Главред разбирался, как меньше платить за электроэнергию, но для этого придется изменить свои привычки.

Без надобности не пользуйтесь светом

Обязательно выключайте свет в тех комнатах, которыми вы не пользуетесь (тем более, что в вечернее время светомаскировку еще никто не отменял). Также нужно для освещения выбирать лампы с небольшим электроснабжением.

Всегда оставляйте открытыми шторы и жалюзи

Это поможет сохранить в доме или в квартире естественное освещение, также это позволит солнцу хоть немного обогатить комнату теплом, что тоже немаловажно.

В доме одевайте теплые вещи

Не забывайте носить дома теплые свитера и шерстяные носки, не брезгуйте укрываться пледами. Обязательно позаботьтесь о том, чтобы оборудовать свой дом теплоизоляцией, ведь благодаря ей, по оценкам специалистов, можно запросто снизить потребление электроэнергии до 70%.

Одевайте теплые носки дома / Фото: Facebook/Nataliya Mykolska

Не забывайте отключать зарядные устройста от сети

Многие из нас предпочитают заряжать свои смартфоны в течении ночи, но это создает большой расход электроэнергии. Совет - лучше всего отключать устройство от зарядки вовремя, сразу после того, как уровень заряда достиг максимального ровня.

Обязательно выключайте из розетки бытовые приборы, которые потребляют электроэнергию даже в том случае, когда находятся в "режиме ожидания" - микроволновку, кофеварку, электрочайник и тостер.

Вовремя отключайте смартфоны от зарядки / Униан

Замените принятие ванны душем

Эту привычку придется изменить ради экономии воды, особенно горячей, ведь она сейчас в Украине "золотая". Принятие ванны расходует как минимум в три раза больше воды, чем мытье под душем.