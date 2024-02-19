Топ-3 способа, которые сохранят свежесть в ванной комнате на несколько недель

Эти оригинальные методы помогут вашей ванной комнате пахнуть свежестью.

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Как часто убираться в ванной комнате/ Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (donnamendoza35)

Смелая уборщица нашла лайфхак, который помогает ее ванной комнате пахнуть свежестью неделями. Он очень доступен и использует то, что, без сомнения, уже есть у вас в шкафу.

Существует множество причин, по которым в вашей ванной комнате может пахнуть: от плесени и грибка, процветающих во влажных помещениях, до неприятного запаха из сточных труб, но есть ингредиент, который может помочь.

Как бы вы ни старались поддерживать чистоту в ванной комнате, неприятные запахи имеют привычку задерживаться. Но один чистильщик утверждает, что можно сохранить свежесть в ванной комнате на несколько недель, пишет Mirror.

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Средства для чистки ванной комнаты могут быть довольно дорогими, но интернет-сенсация Донна Мендоза, известная как The Cleaning Lady, считает, что вам не придется выкладывать целое состояние. Выйдя в TikTok, Донна объяснила, что использование капсул для стирки может помочь очистить неприглядные поверхности не хуже дорогих средств для ванной - и при этом оставляет после себя восхитительный запах.

В недавнем видеоролике, опубликованном на платформе, Донна рассказала, как она сначала кладет капсулу в миску с теплой водой, чтобы она растворилась, и помогает разбить ее вилкой. Как только капсула полностью растворилась, смекалистая уборщица вылила часть смеси в держатель туалетной щетки.

Затем она вылила остатки жидкости в сам унитаз, утверждая, что этот способ "сохранит запах свежести в вашей ванной комнате на несколько недель". Капсулы для стирки предназначены для помещения непосредственно в стиральную машину и растворяются во время цикла стирки, помогая расщеплять грязь.

Этот оригинальный метод не только поможет вашей ванной комнате пахнуть свежестью, но и является очень экономичным.

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