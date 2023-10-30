Вы будете удивлены: что можно сделать из старого шарфа

Не выбрасывайте свой старый шарф, дайте ему новое применение и создайте что-то удивительное.

https://glavred.info/lifehack/vy-budete-udivleny-chto-mozhno-sdelat-iz-starogo-sharfa-10512472.html Ссылка скопирована

Что можно сделать из старого шарфа / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Старые вещи могут стать источником невероятного вдохновения для творческих проектов. Если у вас есть старый шарф, которому вы хотите придать новую жизнь, то у нас есть несколько интересных идей о том, что можно сделать из этого аксессуара.

Модный шарф-топ

Превратите старый шарф в стильный топ. Просто свяжите его вокруг шеи или спины, создавая уникальный и модный образ.

Плед или покрывало

Если у вас есть несколько старых шарфов, соедините их вместе, чтобы создать уютное плед или покрывало. Это отличный способ добавить уют в ваш интерьер.

видео дня

Аксессуары для волос

Сделайте из шарфа красивый ободок, бант или украшение для ваших волос. Просто завяжите его вокруг головы или закрепите на резинке для волос.

Сумка

Превратите свой старый шарф в уникальную сумку. Защипните края шарфа вместе и добавьте ручки - и вот у вас новая модная сумка.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.