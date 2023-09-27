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Забудьте о ней навсегда: как избавиться от пищевой моли

Сергей Кущ
27 сентября 2023, 08:59 обновлено 27 сентября, 08:59
Следуя этим советам, вы сможете успешно избавиться от пищевой моли и предотвратить ее возвращение в ваш дом.
Как избавиться от пищевой моли
Как избавиться от пищевой моли / Коллаж Главред, фото: скриншот Youtube, pixabay.com

Пищевая моль - это нежеланный гость в любом доме, который может навредить вашим продуктам и даже вашему здоровью. Мы подробно расскажем вам, как победить пищевую моль и предотвратить ее возвращение, включая методы поиска ее гнезд на кухне.

Что боится пищевая моль?

  • Сильных запахов: Моли не нравятся запахи лаванды, мяты, гвоздики и других ароматических растений.
  • Чистоты: Регулярная гигиеническая уборка и поддержание чистоты на кухне и в хранилищах для продуктов помогут избавиться от моли.
  • Плотной упаковки продуктов: Храните продукты в герметичных контейнерах, чтобы предотвратить доступ моли к ним.

Как найти гнездо моли на кухне?

Прежде всего, осмотрите все, что вы храните в пакетах и баночках. Если вы замечаете признаки повреждения упаковки или продуктов, возможно, моль уже активно действует.

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Пищевая моль также может скрываться в углах шкафов, щелях между панелями мебели и в труднодоступных местах. Внимательно осмотрите эти места.

Моль часто атакует зерновые, семена и орехи. Проверьте их на наличие моли и выбросьте поврежденные продукты.

Как избавиться от пищевой моли навсегда?

  1. Тщательно уберите всю продукцию из кухни. Поднимите все панели и тщательно протрите места, где могут скрываться моль и ее гнезда.
  2. Если вы нашли моль в продуктах, заморозьте их на несколько дней. Это уничтожит молодь моли и поможет предотвратить ее возвращение.
  3. Расставьте ароматические мешочки с лавандой, мятой или гвоздикой на кухне и в хранилищах для продуктов.

Следуя этим советам, вы сможете успешно избавиться от пищевой моли и предотвратить ее возвращение в ваш дом.

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