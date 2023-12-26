Забудьте о жучках и мошках навсегда: что положить в крупу, чтобы спасти запасы

Есть простой и эффективный метод, чтобы избавиться от насекомых.

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Что положить в крупу, чтобы не заводились жучки / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

С покупкой крупы в больших упаковках часто возникает проблема — жучки и моль. Насекомые способны испортить запасы макарон, крупы и муки, принося неприятные неудобства.

Однако есть простой и эффективный метод предотвращения этой неприятности.

Отметим, что есть и другие методы для решения этой проблемы: это спасет вашу муку от жучков: топ хитростей по ее хранению.

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Как избавиться от мелких насекомых в крупах?

Оказывается, цедра цитрусовых может стать вашим надежным союзником в борьбе с жучками и молью. Жуки и моль не переносят резких ароматов, и цедра апельсина, мандарина или лимона становится естественным отпугивающим средством.

Для защиты круп уложите сушеную и измельченную цедру в банку с продуктами или просто положите на полку шкафа. Запах ароматных цитрусовых не только придаст приятный аромат вашей кухне, но и обеспечит защиту от назойливых вредителей.

В отличие от фольги или металлических ложек, цедра обеспечивает более эффективную защиту. Этот простой и натуральный способ позволяет избежать проблем с жучками и молью, сохраняя ваши продукты в идеальном состоянии.

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