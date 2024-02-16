Земля и стаканчики с водой не нужны: как вырастить зеленый лук дома

Выращивание своего зеленого лука — любимое занятие для многих хозяек, но мало кто знает, что этим можно заниматься без использования земли.
Кстати, ранее мы писали, как приготовить лук, чтобы он был сладким и нежным.
Мы предлагаем вам легкий и чистый метод, который позволит вам наслаждаться своим урожаем, минимизируя заботы и грязь.
Как вырастить зеленый лук дома?
Возьмите пластиковый лоток из-под яиц и отделите верхнюю часть от нижней. Проделайте отверстия диаметром около 1 см в углублениях для яиц. Это станет основой для вашего мини-сада.
Для посадки выбирайте небольшие луковицы и предварительно замачивайте их в воде в течение 6-8 часов. Затем срежьте сухие верхушки, подготовив луковицы к посадке.
Поместите подготовленные луковицы в углубления лотка, обеспечив каждой комфортное место для роста. Обратите внимание, что вода в крышке лотка должна лишь касаться корешков лука, чтобы избежать гниения.
В крышку лотка налейте воду, затем поместите его в нее. Влага будет подниматься, обеспечивая рост лука. Не забывайте менять воду каждые 2 дня и следите за первыми росточками.
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