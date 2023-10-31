Желательно на ночь: зачем люди ставят стакан с солью в микроволновку

Микроволновка - незаменимый помощник на кухне, но иногда в ней может возникать неприятный запах после нагревания разных продуктов.
Почему это происходит? При готовке в микроволновке, пища выделяет пары и иногда жирные брызги, которые остаются на стенах и дверце печи. Со временем, эти мельчайшие частицы создают смесь запахов, которая не всегда приятна.
Как убрать запах в микроволновке?
Очистить микроволновку после каждого использования может быть нереальной задачей, но есть простой и быстрый способ, который поможет избавиться от неприятных ароматов.
Прежде всего, возьмите чашку или блюдце и насыпьте туда соль. Затем поставьте эту посуду внутри микроволновки на ночь. За это время соль абсорбирует неприятные запахи, оставляя вашу печь свежей и чистой.
Этот простой метод способен сделать чудеса. Ваши блюда больше не будут пахнуть предыдущими приготовлениями, и вы сможете наслаждаться приятными ароматами, которые исходят исключительно от вашей готовки.
Благодаря этой маленькой хитрости, у вас всегда будет чистая и свежая микроволновка, и вы сможете наслаждаться вкусными блюдами без нежелательных ароматов.
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