Желательно на ночь: зачем люди ставят стакан с солью в микроволновку

Благодаря этой маленькой хитрости вы забудете о назойливой проблеме.

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Зачем люди ставят стакан с солью в микроволновку / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Микроволновка - незаменимый помощник на кухне, но иногда в ней может возникать неприятный запах после нагревания разных продуктов.

Почему это происходит? При готовке в микроволновке, пища выделяет пары и иногда жирные брызги, которые остаются на стенах и дверце печи. Со временем, эти мельчайшие частицы создают смесь запахов, которая не всегда приятна.

Как убрать запах в микроволновке?

Очистить микроволновку после каждого использования может быть нереальной задачей, но есть простой и быстрый способ, который поможет избавиться от неприятных ароматов.

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Прежде всего, возьмите чашку или блюдце и насыпьте туда соль. Затем поставьте эту посуду внутри микроволновки на ночь. За это время соль абсорбирует неприятные запахи, оставляя вашу печь свежей и чистой.

Этот простой метод способен сделать чудеса. Ваши блюда больше не будут пахнуть предыдущими приготовлениями, и вы сможете наслаждаться приятными ароматами, которые исходят исключительно от вашей готовки.

Благодаря этой маленькой хитрости, у вас всегда будет чистая и свежая микроволновка, и вы сможете наслаждаться вкусными блюдами без нежелательных ароматов.

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