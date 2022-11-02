1+1 и Алан Бадоев презентовали трейлер киноленты "Довга доба" на итальянском кинорынке

"Довга доба" - документальный фильм от Алана Бадоева и телеканала 1+1 / Пресс-служба

Известный режиссер и продюсер Алан Бадоев и телеканал 1+1 продолжают работу над совместным документальным фильмом под названием "Довга доба", который в художественной форме осмысляет свежие события войны, развязанной россией против Украины.

Недавно проект был презентован европейской публике на итальянском кино- и телерынке MIA (Mercato Internazionale Audiovisivo), который объединяет все сегменты мировой аудиовизуальной индустрии. Режиссер Алан Бадоев и руководитель международной дистрибуции 1+1 media Инна Филиппова рассказали о проекте представителям европейской теле- и киноиндустрии.

"В этот самый момент в моей стране тысячи украинцев рискуют жизнью, снимая документальный фильм "Довга доба", где каждая секунда их жизни становится историей. Наша команда обработала тысячи историй: это интимные воспоминания о выживании во время войны, снятые на обычные телефоны. Все они о борьбе, слезах, храбрости, молитве", - рассказал Алан Бадоев.

"Довга доба" - документальный фильм от Алана Бадоева и телеканала 1+1 / Пресс-служба

Команда проекта привезла с собой телефоны героев ленты, на которые они снимали все свои переживания. Кое-где украинцы вывозили эти гаджеты с оккупированных территорий, чтобы сохранить и показать миру свидетельства преступлений россиян.

"7 месяцев назад эти телефоны были полны прекрасных моментов: свадьба, детский смех, пикники и Tik-Tok. Сегодня они полны страшных картин: удары ракет, мертвые соседи и дети в слезах. Это телефоны наших героев, некоторые пришлось отреставрировать, потому что эвакуированным людям пришлось избавиться от всего перед лицом страха российских фильтрационных лагерей. Некоторые из их владельцев были убиты, но их истории остались. И они должны быть рассказаны", - прокомментировал режиссер.

Инна Филиппова, руководитель международной дистрибуции 1+1 media, рассказала участникам MIA market, в чем уникальность проекта: "Это история про копродукцию со всей нацией, со всеми украинцами во время войны. Когда мы думали, как максимально точно воссоздать то, что мы пережили в первый день полномасштабного вторжения, как написать эту историю, чтобы мы помнили, а вы знали и понимали, что на самом деле происходило в нашей стране, мы решили, что лучше всего, чтобы эту историю рассказали и показали именно люди, которые ее пережили. Поэтому украинцы сами создают этот фильм - свой собственный дневник".

Напомним, "Довга доба" - документальная история о жизни, мечтах и планах украинцев, последнем дне нашей мирной жизни и начале нового этапа, который начался 24 февраля под звуки бомб и сирен. Это хроника войны глазами украинцев, воссоздание событий через личные истории. Сценарий к картине ежедневно пишет народ Украины своим активным сопротивлением агрессии и единством.

Для того, чтобы стать соавтором документального фильма "Довга доба", нужно заполнить анкету и прислать видеоматериалы, на которых зафиксированы ваши семьи в последний мирный и счастливый день перед началом войны. Видео, показывающие вашу семью (вместе или по отдельности) в первый день войны - 24 февраля: первые бомбы, ваша первая реакция, ваши записи в течение первого дня, первая ночь, разговоры. Если вы вели видео-дневник событий: последующие бомбардировки, укрытие, ночевки, ваши размышления и комментарии к событиям, разговоры в кругу семьи во время пребывания в укрытиях, все, что может быть важным - каждая деталь и ваше мнение.

Поделитесь с нами самыми щемящими моментами, которые вы пережили в течение этой войны. Ведь ни один человек, пострадавший от российской агрессии, ни одно событие или преступление российских оккупантов не должно быть забытым. Просим передавать материалы без какого-либо монтажа. Расскажем историю нашей страны вместе!