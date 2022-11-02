УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

1+1 и Алан Бадоев презентовали трейлер киноленты "Довга доба" на итальянском кинорынке

2 ноября 2022, 12:11

Ужасные события войны в Украине требуют переосмысления. Режиссер совместно с телеканалом 1+1 делают это через призму воспоминаний обычных украинцев.

Документальный фильм "длинные сутки"
"Довга доба" - документальный фильм от Алана Бадоева и телеканала 1+1 / Пресс-служба

Известный режиссер и продюсер Алан Бадоев и телеканал 1+1 продолжают работу над совместным документальным фильмом под названием "Довга доба", который в художественной форме осмысляет свежие события войны, развязанной россией против Украины.

Недавно проект был презентован европейской публике на итальянском кино- и телерынке MIA (Mercato Internazionale Audiovisivo), который объединяет все сегменты мировой аудиовизуальной индустрии. Режиссер Алан Бадоев и руководитель международной дистрибуции 1+1 media Инна Филиппова рассказали о проекте представителям европейской теле- и киноиндустрии.

"В этот самый момент в моей стране тысячи украинцев рискуют жизнью, снимая документальный фильм "Довга доба", где каждая секунда их жизни становится историей. Наша команда обработала тысячи историй: это интимные воспоминания о выживании во время войны, снятые на обычные телефоны. Все они о борьбе, слезах, храбрости, молитве", - рассказал Алан Бадоев.

Документальный фильм "длинные сутки"
"Довга доба" - документальный фильм от Алана Бадоева и телеканала 1+1 / Пресс-служба

Команда проекта привезла с собой телефоны героев ленты, на которые они снимали все свои переживания. Кое-где украинцы вывозили эти гаджеты с оккупированных территорий, чтобы сохранить и показать миру свидетельства преступлений россиян.

"7 месяцев назад эти телефоны были полны прекрасных моментов: свадьба, детский смех, пикники и Tik-Tok. Сегодня они полны страшных картин: удары ракет, мертвые соседи и дети в слезах. Это телефоны наших героев, некоторые пришлось отреставрировать, потому что эвакуированным людям пришлось избавиться от всего перед лицом страха российских фильтрационных лагерей. Некоторые из их владельцев были убиты, но их истории остались. И они должны быть рассказаны", - прокомментировал режиссер.

Инна Филиппова, руководитель международной дистрибуции 1+1 media, рассказала участникам MIA market, в чем уникальность проекта: "Это история про копродукцию со всей нацией, со всеми украинцами во время войны. Когда мы думали, как максимально точно воссоздать то, что мы пережили в первый день полномасштабного вторжения, как написать эту историю, чтобы мы помнили, а вы знали и понимали, что на самом деле происходило в нашей стране, мы решили, что лучше всего, чтобы эту историю рассказали и показали именно люди, которые ее пережили. Поэтому украинцы сами создают этот фильм - свой собственный дневник".

Напомним, "Довга доба" - документальная история о жизни, мечтах и планах украинцев, последнем дне нашей мирной жизни и начале нового этапа, который начался 24 февраля под звуки бомб и сирен. Это хроника войны глазами украинцев, воссоздание событий через личные истории. Сценарий к картине ежедневно пишет народ Украины своим активным сопротивлением агрессии и единством.

Для того, чтобы стать соавтором документального фильма "Довга доба", нужно заполнить анкету и прислать видеоматериалы, на которых зафиксированы ваши семьи в последний мирный и счастливый день перед началом войны. Видео, показывающие вашу семью (вместе или по отдельности) в первый день войны - 24 февраля: первые бомбы, ваша первая реакция, ваши записи в течение первого дня, первая ночь, разговоры. Если вы вели видео-дневник событий: последующие бомбардировки, укрытие, ночевки, ваши размышления и комментарии к событиям, разговоры в кругу семьи во время пребывания в укрытиях, все, что может быть важным - каждая деталь и ваше мнение.

Поделитесь с нами самыми щемящими моментами, которые вы пережили в течение этой войны. Ведь ни один человек, пострадавший от российской агрессии, ни одно событие или преступление российских оккупантов не должно быть забытым. Просим передавать материалы без какого-либо монтажа. Расскажем историю нашей страны вместе!

война в Украине шоу-бизнес Алан Бадоев Телеканал 1+1 новости шоу бизнеса война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:39

"Путин не может позволить себе проиграть войну": британский полковник спрогнозировал действия Кремля

12:34

Вырастут большие и сочные овощи: как и когда сажать морковь и свеклу под зиму 2022

12:33

В руках – петля, на голове – колпак палача: в Одессе "украсили" памятник императрице Екатерине IIФотоВидео

12:12

План Путина провалился, ВСУ освобождают территории: Гозман рассказал, когда рухнут войска РФВидео

12:11

1+1 и Алан Бадоев презентовали трейлер киноленты "Довга доба" на итальянском кинорынкеВидео

Реклама
12:11

Финансовые проблемы, конфликты и отсутствие энергии: астролог назвал неприятный период для знаков зодиакаВидео

11:56

У одних долго нет света, у других постоянно есть: в Укрэнерго объяснили "несправедливость" с отключениямиВидео

11:46

"Рассказать эту историю - как открыть сундук Пандоры": Приходько призналась, домогался ли ее МеладзеВидео

11:39

В 3 областях Украины приостановили почасовое отключение света, ограничений оказалось недостаточно - УкрэнергоВидео

11:29

Вкусно, легко и просто: как правильно хранить сосиски в морозилкеВидео

11:15

Верил, что "его дело правое": ВСУ ликвидировали мобилизированного из Свердловской области

11:05

В вагоне остались дети: в Польше отчаянная украинка 3 километра бежала за поездом

11:03

Бойцы ВСУ ликвидировали командира танкового батальона РФ из Кировской области

10:37

"Позитивный настрой": россиянка весело похвасталась, что провожает на войну двух сыновейВидео

10:36

В Украине начались почасовые отключения света: где найти графикиВидео

10:29

Гороскоп на ноябрь 2022: названы 4 неудачника месяцаВидео

10:18

Китай заявил о "твердой поддержке" режима Путина: Гозман назвал опасный сценарийВидео

10:08

Киркоров устроил дикий скандал в России и сбежал из МосквыВидео

09:42

Войска РФ готовятся к "обороне" и ждут наступления ВСУ на захваченный Херсон – ISW

09:27

Гороскоп на ноябрь-2022 для всех знаков: Овна ждет успех в деньгах, а у Водолея будет рушиться жизньВидео

Реклама
09:25

Как установить роутер в квартире, чтобы не было проблем с Интернетом

09:19

"Зерновой коридор" возобновит свою работу и без согласия России: в ООН назвали дату

09:03

"Путин ждет зимы": феерический ждун векамнение

08:48

В РФ - новый командующий группировкой войск Центр: им стал "палач", разрушивший Мариуполь

08:34

Гороскоп на сегодня, 2 ноября 2022: Львам – неожиданные новости, Козерогам – важная встречаВидео

08:00

"Россия начинает расползаться как мокрая бумага": Арестович рассказал о 8 разных армиях в РФВидео

08:00

России грозит распад и гражданская война, преемник Путина выведет войска из Украины – ГозманВидео

07:17

У Путина отказывает память: СМИ сообщили об ухудшении здоровья российского диктатораВидео

06:33

Оккупанты обстреляли баржу с зерном в Бужско-Днепровско-лиманском каналеВидео

06:20

Объясните двойнику Путина, что он мудак и подставил свой оригиналмнение

04:14

"Бедный подоконник": Волочкова показала подборку своих лучших шпагатов

03:20

Невозможно вкусный обед для всей семьи, когда дома нет света: быстрый рецепт для каждогоВидео

03:13

Дантесу повезло: Даша Кацурина показала, как выглядит в леопардовом купальнике

02:43

Зачем расставлять дома активированный уголь: хитрость от опытных хозяек

02:00

"Извините, меня связали": Ирина Шейк изогнулась в невообразимой позе в нижнем белье

01:33

Путин оттянул крах своего режима на 42 дня: эксперт оценил план Кремля в войне с Украиной

00:51

Приметы на 2 ноября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы удачу привлечьВидео

00:46

Максимальное сокращение потребления: новый график отключений электричества в КиевеВидео

00:15

РФ спустила на обстрел Украины более 2,3 млн российских пенсий - ЗеленскийВидео

00:03

Чем можно заменить пищевые дрожжи: секреты опытных домохозяек

Реклама
01 ноября, вторник
23:40

В РФ новая тактика: генерал Забродский рассказал, с каких направлений могут наступать оккупантыВидео

23:07

Приметы на 3 ноября: какие 5 вещей нельзя делать в этот день, чтобы не привлечь беды бумерангомВидео

22:58

Как правильно ненавидеть россиян и не сойти с умамнение

22:40

Иракли Макацария показал нежные поцелуи со своей 20-летней женой

22:23

Саудовская Аравия заявила, что Иран вскоре нападет на нее и Ирак - СМИ

22:17

Оккупанты несут самые большие потери с начала войны: Жданов назвал причиныВидео

22:11

РФ выпрашивает оружие у Ирана, Китая и КНДР: жесткая реакция Пентагона

21:58

Супергерой Залужный показал редкое фото младшей дочери

21:51

Тина Кароль пожаловалась на пророссийского сотрудника аэропорта, который довел ее до слез

21:51

Душили, били и насиловали: 75-летняя учительница из-под Херсона рассказала о зверствах оккупантов

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять