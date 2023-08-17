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1+1 начал съемки детективной мелодрамы "Круг обмана" со звездными актерами

Анна Подгорная
17 августа 2023, 16:50 обновлено 17 августа, 16:51
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Уже скоро на экранах телеканала 1+1 Украина зрители увидят сериал о сложной судьбе женщины, чьи повороты жизни никого не оставят равнодушным.
Круг заблуждения-новый сериал на 1 + 1 Украина
Круг обмана - новый сериал на 1+1 Украина / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

1+1 Украина готовит премьеру детективной мелодрамы "Круг обмана" с Сергеем Стрельниковым и Екатериной Варченко в главных ролях. Новая лента расскажет историю женщины, которая стремится восстановить правду и отчаянно противостоит сложным жизненным обстоятельствам ради того, чтобы вернуть собственную дочь.

Жертва домашнего насилия Лина оказывается за решеткой за убийство собственного мужа. В тюрьме она рожает дочь, которую забирает свекровь, чтобы отомстить. Ребенок чудом остается живым и оказывается в приюте. Оказавшись на свободе, Лина стремится вернуть дочь, но больше всего боится того, что дочь узнает о ее прошлом. Несмотря на все героиня смело преодолевает жизненные испытания и распутывает кружево лжи, в которое попала.

"Круг обмана" - это адаптация корейского формата Lie after Lie. Производством по заказу телеканала 1+1 Украина занимается продакшн "ТріЯда". Съемки проходят в Киеве.

видео дня

Главные роли исполнят известный украинский актер Сергей Стрельников и звезда сериала "Хазяйка" Екатерина Варченко. В актерский состав сериала также вошли: известная по роли в комедии "Село на мільйон" Наталья Васько, исполнитель главной роли "Моя улюблена Страшко" Александр Соколов, звезда сериалов "Найгірша подруга" и "Актриса" Дарья Легейда и самая молодая ведущая Сніданку з 1+1 Ефросинья Мельник.

Продюсерами сериала от канала 1+1 Украина выступают Елена Еремеева, Дарья Жукова. От продакшн "ТріЯда" - Сергей Баранов, Игорь Волков, главный автор Лариса Марцева, исполнительный продюсер Сергей Куприн, режиссеры-постановщики - Александр Тименко и Дмитрий Лактионов.

Следите за новостями 1+1 Украина и не пропустите новые подробности детективной мелодрамы "Круг обмана".

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