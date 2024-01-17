1+1 Украина покажет новую драму "Обещание Богу" с Валерией Ходос в главной роли

Уже весной телеканал 1+1 Украина покажет новую драму "Обещание Богу".

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Обещание Богу - новый сериал от 1+1 Украина / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

Сериал расскажет историю преодоления одного из самых сложных испытаний для матери - тяжелой болезни ребенка. Героиня сериала попадет в причудливое кружево жизненных обстоятельств, пытаясь спасти своего сына.

По сюжету, успешная телеведущая Стася беременной узнает, что возлюбленный изменил ей с лучшей подругой. Опустошенная предательством самых близких людей, она решает не рассказывать о ребенке будущему отцу.

Проходит время, Стася счастлива в новом браке. Однако через несколько лет ей придется встретиться со своим бывшим и раскрыть секрет. У сына Стаси диагностируют страшную болезнь, нужен донор. Но ни Стася, ни отец ребенка не могут им стать.

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Спасти мальчика может пуповинная кровь родного брата или сестры. А для этого биологическим родителям нужно родить еще одного общего ребенка. Так начинается история борьбы за жизнь маленького мальчика, которая заставит всех героев переосмыслить жизненные ценности.

Обещание Богу - новый сериал от 1+1 Украина / Пресс-служба

Новый сериал - адаптация корейского формата "A Pledge to God". Съемки нового проекта проходят в Киеве и области. Производством по заказу телеканала 1+1 Украина занимается продакшн "Kalyna Film".

Сериал собрал целую плеяду известных украинских актеров. В главных ролях: звезда сериала "Екатерина", "Все равно ты будешь мой" – Валерия Ходос и известный зрителям по роли в проекте "Хозяйка" – Сергей Радченко, актер театра и кино – Юрий Фелипенко, а также – Светлана Гордиенко, которую зрители могли видеть в сериале "Папик - 2".

Продюсерами сериала от канала 1+1 Украина выступают Елена Еремеева и Дарья Жукова. От "Калина Film" - Галина Храпко. Главными авторами являются Евгения Коротич и Оксана Андреева, главный редактор – Ирина Черная. Режиссер-постановщик - Анатолий Григорьев, оператор-постановщик - Константин Воробьев.

Премьера сериала "Обещание Богу" состоится уже совсем скоро на телеканале 1+1 Украина.

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