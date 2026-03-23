10 лучших триллеров из девяностых, которые стоит пересмотреть

Фильмы, которые мастерски щекочут нервы.

Триллеры - киножанр, который может увлечь практически любого. Такие фильмы ценят за острый сюжет и саспенс - чувство тревожного ожидания развития сюжета или его развязки.

Девяностые годы прошлого века были богаты на подобные фильмы, пикантности которым придавал практически суеверный страх перед новым тысячелетием. Главред создал для читателе киноподборку лучших триллеров 90-х.

Мизери (1990)

Известный писатель попадает в аварию во время снежной бури. От смерти его спасает женщина, которая оказывается его самой преданной фанаткой. Однако то, что сперва кажется благословением, быстро превращается в плен у весьма изощренного мучителя.

Коматозники (1990)

Группа студентов-медиков начинает эксперименты с клинической смертью. Они останавливают сердца друг друга, чтобы заглянуть за грань. Но, вернувшись к жизни, они обнаруживают, что кроме знаний принесли с собой из того мира нечто еще.

Мыс страха (1991)

Адвокат когда-то скрыл улики, чтобы отправить преступника за решетку. И вот, спустя 14 лет, тот выходит на свободу. Он начинает методично терроризировать семью адвоката, оставаясь формально в рамках закона.

Рука, качающая колыбель (1992)

Семья Бартелов нанимает няню Пейтон Фландерс, которая быстро становится незаменимой в доме. Увы, Бартелов начинают преследовать несчастья, но и сама Фландерс знает, что такое настоящее горе.

Воспитание Каина (1992)

Талантливый психиатр изучает феномен множественных личностей, когда его собственные эксперименты начинают выходить из-под контроля. Исследование перестает быть просто исследованием, когда альтернативные личности развиваются у его сына.

Беглец (1993)

Хирурга Ричарда Кимбла обвиняют в убийстве жены и приговаривают к казни. Во время перевозки в тюрьму он чудом выживает при аварии и бежит, чтобы найти настоящего убийцу и очистить свое имя. За ним по пятам следует неумолимый полицейский.

Добрый сынок (1993)

После смерти матери Марка отправляют погостить у родственников. Там он сближается с двоюродным братом. Генри кажется обычным мальчиком, но есть у него необычное увлечение - создавать опасные, а порой и фатальные, ситуации, которые приносят ему удовольствие.

Имитатор (1995)

В Лос-Анджелесе орудует серийный убийца, который копирует почерки знаменитых маньяков прошлого. Расследовать дело приглашают криминального психолога Хелен Хадсон, которая сама пережила нападение, из-за чего страдает агорафобией. Ей предстоит преодолеть страх и проникнуть в сознание убийцы, чтобы остановить череду преступлений.

Идеальное убийство (1998)

Богатый финансист узнает, что его юная жена ему изменяет. Развод его не устраивает - он хочет отобрать жизнь у бывшей избранницы. Для этого он подговаривает ее любовника пойти на преступление. Идеальный план становится сложнее, когда вскрываются мотивы всех участников.

Талантливый мистер Рипли (1999)

Бедный молодой человек отправляется в Италию, чтобы вернуть сына богатых родителей. Новая жизнь бок о бок с роскошью и легкостью очаровывает его настолько, что он решает ее украсть. И вот, шаг за шагом, ложь за ложью, он становится кем-то другим.

Что такое триллер Триллер (от англ. thrill - трепет, колебание) - жанр кино и литературы, в которых специфические средства должны вызвать у зрителей или читателей чувство сопереживания, связанное с эмоциями тревожного ожидания, неопределенности, волнения или страха, сообщает Википедия.

В триллере, как правило, рассказ ведется от лица жертвы или преступника, широко используется сюжетный прием затягивания драматической паузы, что должно вызвать у зрителя напряженное ожидание и нервное беспокойство ("саспенс"), а также выразительные сильнодействующие средства - натуралистические подробности, внезапные крупные планы, шумовые эффекты, затемненный кадр, скрывающий угрозу, соответствующее музыкальное сопровождение.

