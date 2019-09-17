Крепостная 2 сезон: сколько серий, и как смотреть сериал онлайн

Крепостная 2 сезон: сколько серий, где смотреть сериал/ СТБ

Сериал Крепостная 2 сезон выходит со второго сентября. Сериал осенью 2019 получил свою оригинальную нумерацию серий, а телеканал назначил даты выхода. Рассказываем, что и как с Крепостной-2, и как удобней смотреть сериал онлайн.

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2 сезон Крепостной начал выходить на СТБ с 21:00, 2 сентября, но смотреть его можно только на обычном ТВ, которое подключено дома.

Если же вы пропустили серию - придется попотеть. Серии 2 сезона Крепостной на YouTube появляться не будут, и больше ни на каком сайте вы их не найдете.

Поэтому, если нет возможности смотреть СТБ, придется смотреть онлайн на сайте Телепортал, где видео заливаются попозже. Именно так 2 сезон Крепостной можно смотреть онлайн на смартфонах, планшетах, ноутбуках и ПК, если нет телевидения.

Что до нумерации серий - 2 сезон Крепостной получил 24 серии, а весь сериал, выходит будет длительностью 48 серий.

Со второго сентября 2 сезон Крепостной выходит вечером по две серии - не пропустите таким образом новую серию, а то, потом придется искать и пересматривать онлайн, чтобы понять сюжет.

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Также, второй сезон Крепостной получил сквозную нумерацию серий, так что первая серия второго сезона Крепостной - на самом деле 25 серия, а последняя будет 48. Тем не менее, СТБ допускает также названия Крепостная 2 сезон 1-24 серии.

Выходить новые серии Крепостной должны по следующему графику.

Крепостная 2 сезон график выхода серий

25, 26 серия — 02 сентября в 21:00

27, 28 серия — 03 сентября в 21:00

29,30 серия — 04 сентября в 21:00

31, 32 серия — 05 сентября в 21:00

33 серия — 09 сентября в 21:00

34 серия — 10 сентября в 21:00

35 серия — 11 сентября в 21:00

36 серия — 12 сентября в 21:00

37 серия — 16 сентября в 21:00

38 серия — 17 сентября в 21:00

39 серия — 18 сентября в 21:00

40 серия — 19 сентября в 21:00

41 серия — 23 сентября в 21:00

42 серия — 24 сентября в 21:00

43 серия — 25 сентября в 21:00

44 серия — 26 сентября в 21:00

45 серия — 30 сентября в 21:00

46 серия — 01 октября в 21:00

47 серия — 02 октября в 21:00

48 серия — 03 октября в 21:00

Однако, телеканал СТБ не всегда графика выхода, серий, и они продолжают выходить по 2 в день - их можно смотреть на Телепортале, а обзоры их сюжета читать без рекламы на сайте Главред.

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Крепостная 2 сезон смотреть онлайн трейлер:

На сайте Главред можно будет регулярно читать сжатое описание серий, которое будет появляться по буднях в 20:30.