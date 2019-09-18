Крепостная 2 сезон: что было в 21 и 22 сериях сериала

Крепостная 2 сезон: 21 серия онлайн / СТБ

Новые серии 2 сезона Крепостной выходят 18 сентября в 21:00. Что было в 21 и 22 сериях 2 сезона Крепостной, и удастся ли Андрею Жадану найти украденную Катю - смотрите и читайте на Главреде.

Во втором сезоне Крепостной нумерация серий продолжается с предыдущего сезона, поэтому 16 сентября вышли 45 и 46 серии. Сериал Крепостная выходит по будням в 21:00 - спешите смотреть, и читать описание новых серий.

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Крепостная 2 сезон - описание 21 серии смотреть онлайн анонс

Катю украли неизвестные, которые прикинулись извозчиками. Только услышав об этом, Андрей Андреевич моментально забыл о своей помолвке. Он оставил невесту и гостей, чтобы броситься на поиски той девушки, которую по-настоящему любит.

Этот вечер надолго запомнился всем участникам. Ольга Платоновна поняла, что она может использовать уловки и манипуляции, чтобы добиться желаемого, но ей никогда не получить сердце Андрея Жадана, и любые ее усилия бесполезны.

Причем после этого раскрылась еще одна тайна - Дмитрия Роренева. Вице-губернатору стало плохо. Так Елена Александровна узнала о том, что ее муж скоро умрет. Вечер превратился в катастрофу – помолвка Ольги и Андрея сорвана, а состояние Коренева ухудшилось.

Андрей потребовал Лукьяна. Он предположил, что это бывший крепостной Червинских донес своему хозяину. Ведь, если не Григорий Петрович, то кто мог посягнуть на свободу Катерины Вербицкой?

А тетка Жадана позвала Ольгу для серьезного разговора о прошлом Андрея. Ирина Дорофеевна рассказала потенциальной невестке, почему ее жених так боится любви. В прошлом у него случилась весьма печальная история.

Николай успешно спас от виселицы бунтовщика, который донес на Червинского. Этот преступник – единственная надежда Дорошенко. Сможет ли он убедить старика говорить на суде? Только так он может спасти сестру от жизни с кровавым убийцей.

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Кріпосна 2 смотреть онлайн 21 серию - 18-09-2019:

Крепостная 2 сезон: 22 серия онлайн / СТБ

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Крепостная 2 сезон - описание 20 серии смотреть онлайн анонс

Катя попалась в руки последователей Кормчего. Сектант Лука Митрофанович и его приспешники схватили девушку, связали ее и провели жуткий ритуал для изгнания скверны. Червинский умоляет, чтобы Катерину очистили от демона, который якобы овладел ее телом. Он готов заплатить любую цену. Что захотели "радетели" взамен и что они сотворили с бедной крепостной? И как Червинский будет дальше жить с этим?

Амвросий Юрьевич хочет ни много, ни мало - поместье и земли соседа. Лука Митрофанович тоже не просто так "помогает" Григорию Петровичу – он хочет, чтобы дворянин переписал все свое имущество на братьев. Причем Червинский не видит тут никакого подвоха - он так задолжал банку и влез в долги, что его поместье и так скоро уйдет с молотка.

Червинского, кажется, не волнуют насущные проблемы. Он хочет одного: чтобы все вернулось на круги своя. Чтобы все было так, как при жизни матери. Он заставил Катю читать ему романы, как она когда-то делала это для Анны Львовны. Григорий Петрович закрывает глаза на те ужасные вещи, которые сделали с девушкой его новые "друзья". Он окончательно потерял разум, и Катя не в лучшем состоянии после "обряда".

Бывший крепостной Андрей Жада примчался спасать Катю. Он даже может стать спасением Червинского, потому что готов погасить все долги Григория Петровича, если тот подарит вольную Катерине Вербицкой. Вот только никто не знает, какой выбор он сделает.

Николя наконец-то получил достаточно доказательств против Червинского. Он попросил открыть дело против зятя. Добился ли он суда? И, самое главное, – смогла ли Натали простить брата за то, что он выступил против ее мужа?

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Кріпосна 2 смотреть онлайн 22 серию - 18-09-2019:

Новые серии Крепостной 2 выходят по будням в 21:00. Не пропустите финальные 23 и 24 серии Крепостной.