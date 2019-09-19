Крепостная 2 сезон: что было в 23 и 24 сериях сериала

Крепостная 2 сезон: 23 и 24 серия онлайн / СТБ

Последние серии 2 сезона Крепостной выходят 19 сентября в 21:00. Что было в 23 и 24 сериях 2 сезона Крепостной, будет ли Катя счастлива с Андреем, и как закончится сериал Крепостная - смотрите и читайте на Главреде.

Во втором сезоне Крепостной нумерация серий продолжается с предыдущего сезона, поэтому 19 сентября вышли 47 и 48 серии. Сериал Крепостная выходит по будням в 21:00 - спешите смотреть, и читать описание новых серий.

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Крепостная 2 сезон - описание 23 серии смотреть онлайн анонс

После визита Андрея сектанты увели Катю из поместья, и он не получил даже возможность повидаться с ней.

Кроме Кати исчез еще и младший брат Панаса Пилипенко, Алекса. Девушка и ребенок в заложниках у опасных и непредсказуемых преступников, повернутых на религии. Как их теперь спасти?

Прислуга Червинских наконец-то взбунтовалась против "братьев", но уже поздно. Под предводительством бесстрашной Павлины и Андрея Жадана крепостные и наемники Григория Петровича покончили с произволом последователей Кормчего. Однако сам Лука Митрофанович вместе с одним из братьев исчез. Расспросы не помогают: никто не знает, куда предводитель увез Катерину. Жадан продолжает бороться за свободу Екатерины.

После исхода "братьев", Григорий Петрович попал в больницу в ужасном состоянии, но доктору удалось свершить чудо: он не только спас жизнь барина, но и вылечил его ногу. Натали пообещала мужу, что всегда будет рядом и сделает для него все. Как же она удивилась, когда Григорий Петрович очнулся и первым делом попросил ее раздобыть пулю, которую вытащил врач. Натали пообещала мужу сделать это. Наконец Червинский балансирует на грани разоблачения. Теперь только от Натали зависит, будет ли еще один суд.

Амвросий Юлиевич, узнав о состоянии Червинского, тут же приготовился к выгодной сделке. А Елена Александровна наконец-то прочитала предсмертное письмо мужа, и была очень удивлена.

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Кріпосна 2 смотреть онлайн 23 серию - 19-09-2019:

Крепостная 2 сезон - описание 24 серии смотреть онлайн анонс

Амвросий Юльевич не дал Андрею увезти Катю - теперь девушка вместе со всем имуществом Григория Червинского ждет аукциона. Андрей Жадан впервые в жизни решил поступиться принципом никогда не покупать и не продавать людей и предложил Амвросию хорошую цену за Вербицкую. Но тот не согласился на сделку. Он уловил личный интерес Андрея Андреевича и не стал идти ему навстречу.

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Теперь у Жадана практически нет шансов вернуть любимую. Амвросий Юльевич – единственный человек, который зарегистрировался для участия в аукционе. Значит, поместье наверняка достанется ему. Как Андрею перекупить у него Катю?

Тем временем, Григорий Червинский снова предстал перед нежинским дворянством, и в этот раз ему некуда было бежать. Николай Дорошенко наконец-то прижал убийцу и обманщика к стенке. Доктор продемонстрировал пулю, которую вытащил из ноги Червинского. У Григория Петровича больше нет оправданий, а запятнанная честь Алексея Косача наконец-то очищена. И что откинул Червинский, когда понял, что его песенка спета?

Николай добился справедливости для покойного друга, но в его сердце нет радости - не имея возможности встретиться с Еленой Александровной, Дорошенко собрался уехать за границу. Он не знал, что его любимая направляется в Нежин, и неужели они таки разминуться?

Чтобы узнать судьбу Екатерины Вербицкой, Николая и Натали - смотрите последнюю серию 2 сезона Крепостной.

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Кріпосна 2 смотреть онлайн 24 серию - 19-09-2019:

Все серии Крепостной 2 сезона уже вышли на сайте Телепортал. Описания к сериям можно почитать на сайте Главред. Ожидайте выхода 3 сезона Крепостной.