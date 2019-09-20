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Почти Голливуд: Премьера Фокстер и Макс в Украине

20 сентября 2019, 07:34

В Украине на экраны вышел новый детский фантастический фильм Фокстер и Макс. Что показали в фильме, и почему стоит его посмотреть, рассказываем в материале Главреда.

Фокстер и Макс
Фокстер и Макс: что было в фильме / Youtube

Украинский кинематограф старается стать лучше, и время от времени радует неплохими картинами. Фильм Фокстер и Макс снимался еще летом 2017, но потом создатели еще долго старались заделать все дыры и ляпы.

В фильме сыграл известный польский актер - Томаш Освенцинский. Это, пожалуй, одно из главных достоинств фильма. Неожиданно хорошо сыграли Богдан Козий и Виталия Турчин - Макса и девочку Соню. Но были и вопросы к некоторым актерам других ролей.

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Сюжет прост и максимально приближен к сюжету из Голливуда - одинокий мальчик, который зажигает сам по вечерам, влипает в историю разборок между местным злодеем, который хочет держать весь Киев, и головастыми учеными. Злодей хочет завладеть нанитами, которые ему обещает принести вор экстра-класса, который отрабатывает еще долг отца. Однако, его успевает поймать охрана, когда он убегает, и коробка с нанитами чудом попадает к мальчику Максу, который захватывается графити.

Не долго думая, он использует их как краску, и рисует собаку, которую дано хотел. Не удивительно, что наниты трансформируются в робо-пса, который тихонько следует за мальчиком домой. Он его оберегает, кое-чему учит, кое-чему учится у него, но в итоге между ними завязывается дружба.

Ученые, которые спохватились о пропаже, вычисляют Макса почти сразу, нов качестве эксперимента, следят - как он воспользуется их супер-секретным оружием.

Злодей также понимает, что наниты пропали, и снаряжает своего человека выследить Макса.

Тем временем он успел понравиться девочке, о которой тайно мечтает с начала фильма, и Фокстер подговорил его сесть прокатиться в дорогом спортивном авто. Никто не сомневается, что сила в уме, но срабатывает принцип "горе от ума", и супер-ученая случайно подставляет себя и Макса, за что тот попадает в руки "плохих парней".

Дальше сюжет становится бессмысленным и беспощадным, но переполненным спецэффектами на достойном уровне.

Секретное оружие не получает никто, но Макс получает уверенность в себе и девочку, а горе-взломщика берут на работу головастые ученые.

Фокстер и Макс смотреть онлайн трейлер:

Фильм вполне понравится детям, на которых он и ориентирован, а вот у взрослых может возникнуть очень много вопросов к логичности сюжета и мотивации героев. Последнее - это просто провал. Злодей из клише, который не знает, зачем ему господство над городом. Ему присоветовали заняться криптовалютой, и захватить ее он решил нанитами. Ученые, которые творят какую-то ерунду. Но хуже всего - родители Макса, которые вовсе игнорируют ребенка, да и свои роли тоже. Они прописаны хуже всего, и сыграли вовсе деревянно.  

Тем не менее, если закрывать глаза на странных родителей и непонятную мотивацию некоторых поступков - фильм сделан вполне неплохо для детской аудитории. В нем использовалась шикарная компьютерная графика, настоящие роботы и замысловатые технологии.

  • Фокстер и Макс Оскар
  • Фокстер и Макс Оскар
  • Фокстер и Макс Оскар
  • Фокстер и Макс Оскар
  • Фокстер и Макс Оскар
  • Фокстер и Макс Оскар
  • Фокстер и Макс Оскар
  • Фокстер и Макс Оскар
  • Фокстер и Макс Оскар
  • Фокстер и Макс Оскар
  • Фокстер и Макс Оскар
  • Фокстер и Макс Оскар
  • Фокстер и Макс Оскар
  • Фокстер и Макс Оскар
  • Фокстер и Макс Оскар
  • Фокстер и Макс Оскар
  • Фокстер и Макс Оскар
  • Фокстер и Макс Оскар
  • Фокстер и Макс Оскар
  • Фокстер и Макс Оскар
  • Фокстер и Макс Оскар
  • Фокстер и Макс Оскар
  • Фокстер и Макс Оскар
  • Фокстер и Макс Оскар
  • Фокстер и Макс Оскар
  • Фокстер и Макс Оскар
  • Фокстер и Макс Оскар
  • Фокстер и Макс Оскар
  • Фокстер и Макс Оскар
  • Фокстер и Макс Оскар
  • Фокстер и Макс Оскар
  • Фокстер и Макс Оскар
  • Фокстер и Макс Оскар
  • Фокстер и Макс Оскар
  • Фокстер и Макс Оскар
  • Фокстер и Макс Оскар
  • Фокстер и Макс Оскар
  • Фокстер и Макс Оскар
  • Фокстер и Макс Оскар
  • Фокстер и Макс Оскар
  • Фокстер и Макс Оскар
  • Фокстер и Макс Оскар

Допремьерный показ фильма Фокстер и Макс прошел в кинотеатре "Оскар" в ТРЦ Gulliver. Первыми фильм смогли посмотреть Снежана Егорова, Alyona Alyona, Евгений Нищук, Олег Михайлюта, группа Скай, Андрей Алферов, Sonya Kay, Алена Лавренюк, Евгений Янович, Роман Грищук, Алексей Тритенко и многие другие.

В кино в Киеве фильм выходит во всех кинотеатрах, и сеансы очень лояльны для просмотра детям.

Съемками фильма занимались FILM.UA Distribution, которые выиграли конкурс у Госкино, и получили почти 90% финансирования бюджета фильма, который составляет около 40 млн гривен.

После премьеры Фокстера и Макса в Украине, показ планируется провести в некоторых странах Европы.

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