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Щегол 2019: только для глаз фанатов Донны Тарт

26 сентября 2019, 13:35

Новая экранизация знаменитой Донны Тарт Щегол вышел на экраны в Украине 26 сентября. В чем сильные и слабые стороны фильм, и кому стоит его смотреть - читайте на Главреде.

Щегол 2019
Щегол 2019: реценция / YouTube

Фильм Щегол снимался по мотивам знаменитой книги Донны Тарт, 2013 года. Роман получился трогательный, объемный, душевный, но на любителя. Точно так же и фильм Щегол - прекрасен, но на любителя.

В Киеве фильм Щегол 2019 начали показывать с 26 сентября, но первый закрытый показ прошел в Cinema City еще 23 сентября. Лента поражает своим размахом, макросъемками, драматическими поворотами, но местами, оценить суть сможет только прочитавший роман.

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Не весь сюжет книги Джону Кроули удалось передать точно, и не все шутки и особенности фильма могут быть понятными только тем, кто прочитал книгу. Очень много моментов были сняты так, что понять их можно только после прочтения книги. Другие моменты и вовсе идут дополнением к книге Щегол.

Актерская игра не оставляет сомнений в гениальности актеров и их игры - они старались как могли, и воплотили своих героев в жизнь, как позволил сценарий.

Но русский парень Борис, который влюбляется в Тео, а потом становиться наркобароном и здорово его выручает, - просто сделал весь фильм. Кстати, в украинской версии перевода, сам Борис родом из Украины.

Щегол 2019
Щегол 2019 / Warner Bros

Кроме того, концовка кино остается непонятной - завершается только одна сюжетная линия - путешествие картины Щегол из музея через всю жизнь Тео в другой музей. Слодные взаимоотношения Тео с окружающим миром так и остаются под вопросом.

Сюжет фильма раскрывает судьбу реального мальчика Тео Деккера, у которого во время теракта в музее погибает мама. Она как раз показывала ему картину Щегол Карела Фабрициуса, которую считала своей любимой. Поэтому, когда Тео выжил, картина стала ассоциироваться у него с мамой.

Сразу после взрыва он успевает пообщаться с антикваром, который дает ему свое кольцо и просит спасти Щегла. Позже Тео знакомиться с его племянницей Пиппой, в которую влюбляется.

Щегол 2019
Щегол 2019: конец безмятежной жизни / Скриншот

После смерти матери Тео живет в семье у друга - Энди Барбур, где он привязывается к его маме - Миссис Барбур (Николь Кидман). Но неожиданно приезжает его отец-алкоголик Тео, который якобы "завязал". Тут-то и заканчивается спокойная жизнь мальчика, который только начал отходить от трагедии.

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Щегол 2019 смотреть онлайн украинский трейлер:

Если бы не несколько неожиданных поворотов, и игра Джеффри Райта и Николь Кидман, фильм мог бы стать средней мелодрамой, но знаменитые актеры, и очень, очень талантливая работа режиссера делают фильм выше среднего.

Главное условие перед просмотром картины - ознакомиться с оригинальным романом, ибо на 80% фильм Щегол снят только для глаз фанатов романа Донны Тейт.

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