Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов 2019: выбирай победителя сам

Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов 2019 / АртХаус Трафик

Премьера Манхэттенского фестиваля короткометражных фильмов 2019 прошла в Киеве в Cinema Citi 26 сентября. Премьеру посетили украинские звезды и кинокритики. На показе продемонстрировали короткометражки, которые были выбраны из 1250 заявок из 70 стран мира.

В 2019 году проходит уже 22-ой кинофестиваль. В этот раз лидером по количеству номинированных лент стала Великобритания. Смысл короткометражного фильма - за десяток минут раскрыть историю, которая до глубины души тронет зрителя (или эксперта). Поэтому, традиционно для тем выбирают социальную тематику, и часто, лента несет какое-то важное послание зрителям.

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Например, в 2019 году рекордное количество картин от режиссерок-женщин, и в первую очередь стоит отметить Уроки вождения Марзие Риахи. По иранским законам, инструктор-мужчина не может сам находиться в авто с ученицей женщиной. В ролике муж присутствует на уроках, и ведет себя, мягко говоря развязно. При этом выясняется, что молодой инструктор ведет себя с женой дома еще хуже. Пока между мужчинами начинается драка, девушка за рулем принимает жизненное решение. Фильм посвятили всем женщинам, и он действительно того стоит.

Манхэттенский кинофестиваль короткометражек 2019: Время разлуки / Скриншот

Французкий фильм Футбольный клуб Нефты Ив Пиат показывает, как футбол спасает жизнь, и как дорого при этом обходится. Два маленьких мальчика находят на границе Туниса и Алжира осла в наушниках. Как обернется им эта находка в жизни - нужно просто смотреть.

США, в отличии от Оскара представила ленту Обломки Хулио Рамоса, в которой демонстрируется, что нелегальных работников в США ожидает опасность намного больше, чем депортация или даже смерть.

Канада представлена лентой Чаевые от Алис Лейте-Роджерс, в которой показано, как на самом деле живется сотрудникам сферы обслуживания.

Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов 2019 смотреть онлайн трейлер:

Британская лента Сильвия Ричарда Прендергаста основана на реальных событиях. Она трогает до глубины души, когда в конце понимаешь, о чем была речь.

Финляндия попала в номинацию с лентой Матч Пиа Анделл, в котором продемонстрированы необычные взаимоотношения двух женщин, которые играют в теннис. Фильм все время держит нас в напряжении.

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Британия также представила Время разлуки с Тимоти Споллом, которого зрители знают по роли Питера Петтигрю в серии фильмов о Гарри Поттере. Почему его одиночество внезапно становиться совершенно необычным?

Манхэттенский кинофестиваль короткометражек 2019: Любовь победит все / скриншот

Немецкая лента Малу Ади Воячек просто срывает крышу развязкой сюжета. Как именно стоит идти к мечте? И почему, если чего-то хочешь больше всего на свете - этого нужно добиваться всеми путями.

Британский Семейный роман Флоренс Кит-Роуч заставляет до последней минуты просто раскрывать рот от неожиданности. В этой ленте режиссер наоборот, держит в напряжении в течении фильма, и только в конце все становиться ясно. Что произошло, что 30-летняя Аннабель просыпается голышем в постели, а рядом с ней возникает 74-летний мужчина?

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В этот раз не обошлось без истории любви. Американская лента На краю мира переносит нас в глубокое будущее, во времена мировой войны. При чем тут пингвины, и кто на самом деле спасет мир - стоит сходить на показ, и самим посмотреть. А также проголосовать за самого достойного кандидата.