Очень странные дела 4: Netflix подтвердил выход нового сезона

Телесервис Netflix подтвердил, что 4 сезону Очень странных дел быть. По информации, новый сезон выйдет не ранее лета 2020 года.
Сериал Очень странные дела официально получил 4 сезон, который может выйти после весны 2020 года.
На официальном сайте и YouTube появилась информация о том, что события нового 4 сезона будет происходить не в родном городе главных героев Хоукинсе.
Как известно, по последней серии 3 сезона Очень странных дел все герои разъехались, и Оди даже рассталась с любимым.
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В подтверждение того, что действия 4 сезона Очень странных дел будет проходить не только в США, в цене после титров показали российские казематы, где предположительно находится шериф и даже пойманный коммунистами Демогоргон.
Очень странные дела 4 сезон смотреть онлайн анонс:
Напомним, сериал Очень странные дела традиционно выходит в первые