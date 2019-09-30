Очень странные дела 4: Netflix подтвердил выход нового сезона

Очень странные дела 4 сезон: подробности сюжета / Netflix

Сериал Очень странные дела официально получил 4 сезон, который может выйти после весны 2020 года.

На официальном сайте и YouTube появилась информация о том, что события нового 4 сезона будет происходить не в родном городе главных героев Хоукинсе.

Как известно, по последней серии 3 сезона Очень странных дел все герои разъехались, и Оди даже рассталась с любимым.

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В подтверждение того, что действия 4 сезона Очень странных дел будет проходить не только в США, в цене после титров показали российские казематы, где предположительно находится шериф и даже пойманный коммунистами Демогоргон.

Очень странные дела 4 сезон смотреть онлайн анонс:

Напомним, сериал Очень странные дела традиционно выходит в первые