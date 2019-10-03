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Выбор матери 2019: что было в 15 и 16 сериях сериала

3 октября 2019, 11:00

Финальные 15 и 16 серии Выбора матери выходят 3 октября. Что показали в 15 и 16 сериях и чем закончился Выбор матери - читайте на Главреде.

Выбор Матери 2019
Выбор Матери 2019: что было в 15 и 16 сериях / СТБ

Сериал Выбор матери на СТБ заканчивается 3 октября. Это украинская адаптация знаменитой японской версии сериала, в котором учительница вынеуждена нарушит закон и выкрасть ребенка из неблагополучной семьи, где над ним издевались.

Что было в последних 15 и 16 сериях Выбор матери - смотри и читай на сайте Главред.

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Выбор матери - что было в 15 серии: смотреть онлайн анонс

В похищении Инны подозревают Максима. Карина пытается взять на себя руководство домочадцами, у неё начинается противостояние с братом, сестрой и мужем. Георгий и Денис предлагают выкуп за любую информацию об Инне.

Виктория подозревает, что Инна могла поехать к Елене. Лев необычно себя ведет. Маленький мальчик хранит важную тайну. На Анну совершают нападение. Карина узнаёт страшную новость о своем сыне - тут не обошлось без "воскресшего" Михаила.

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Выбор матери: смотреть онлайн 15 серию - 03-10-2019:

Выбор матери - что было в 16 серии: смотреть онлайн анонс

Михаил требует выкуп за Льва. Деньги находятся в сейфе дома Гончар. Карине удаётся увести всех из здания. По пути к сейфу Михаила ждёт неожиданная находка. У него появляется еще один заложник.

Евгения приходит в себя. Елена и Александр узнают, что в доме был Михаил, едут спасать заложников. С помощью полиции Михаил и Марина задержаны. Но при освобождении Инны Елена ранена. В беспамятстве после ранения она понимает, почему Анна отдала её в детдом - флешбеки в конце серии наводят на мысли о драматической концовке.

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Выбор матери: смотреть онлайн 16 серию - 03-10-2019:

Посмотреть все серии Выбора матери можно на сайте Телепортал. Описание всех серий есть на сайте Главред.

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