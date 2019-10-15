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Великі Вуйки 2019: смотреть онлайн 1 и 2 серию нового сериала

15 октября 2019, 10:00

Премьера 1 серии Великі Вуйки прошла 14 октября на 1+1. Что случилось в селе, и почему самые выдающиеся гуцулы поехали в Киев - читай и смотри на Главреде.

Великі Вуйки 2019
Великі Вуйки 2019: 1 серия онлайн / 1+1

Первая и вторая серии Великих Вуйок вышли 14 октября в 21:45, и зрителям показали, как Голова, набрал команду для того, чтобы поехать в Киев к высшим чинам, и попросить построить им дорогу. Что случилось с жителями Великих Вуйок в Киеве - читайте на Главреде.

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Великі Вуйки 2019 1 серия сюжет и смотреть онлайн

На торжественной встрече с населением Великих Вуйок местный политический воротила отказывает селу в постройке дороги, зато намерен сделать ее до Малих Вуйок - и тут явно попахивает коррупцией.

Васисль Микитюк - голова села собирает команду, чтобы поехать в Киев разобраться. Он берет с собой Ивана Петрука (Горбунов), и Штефка (Заднипровський), который славиться своей предприимчивостью. Петрук берет с собой кума Бодю (Николаенко), чтобы спасти друга от ремонта дома.

Однако, их жены и девушки заподозрили неладное и тоже едут в Киев - жена Боди и брошенная почти невеста Штефка.

В Киеве же с гуцулами сразу происходит неладное - у Голови крадут чемодан с документами и деньгами, а его подручных предприимчивая "Нова" полиция садит в каталажку. Спасает ситуацию сын Микитюка, который встречается с племянницей одного из главных полициянтов Киева.

В то время, женщин из Великих Вуйок прямо на вокзале берут под белые рученьки местные таксисты. Так, мужик накатал гостей столицы на 2000 гривен, и девушки просто не смогли расплатиться.

Великі Вуйки 1 серия смотреть онлайн 14-10-2019:

Великі Вуйки 2019 2 серия сюжет и смотреть онлайн

Микитюк оставляет свою команду переночевать у сына, а утром его уже вызывают в полицию - нашли чемодан и документы.

Оставшись дома, Штефко спит вместо того, чтобы следить за Бодей и Петруком, так что те ухитряются сломать унитаз и счетчик холодной воды.

Когда Голова возвращается, он с них чуть шкуру не спустил, но его сын вызывает сантехника, и тот все чинит - за пару тысяч гривен. После этого Микитюк чуть не прибил своих доблестных гуцулов, и намеревается больше не злоупотреблять гостеприимством сына.

В то же время женщины из Вуйок хитро выпутались из скандала с таксистом - не особо даже помогла их подружка из Киева. Просто Маричка наготовила таксисту домашней еды причем еще и наперед, и он был так счастлив, что почти что готов был еще доплатить за такое удовольствие.

Но этим не ограничились их похождения - когда девушки пошли заниматься шопингом, то случайно украли пару туфель, и бдительная охрана, которая увидела в них не киевских жителей, решила всех закрыть. Только благодаря находчивости и сноровке девушкам удалось избежать неприятностей.

Великі Вуйки 2 серия смотреть онлайн 14-10-2019:

Сериал Великі Вуйки выходит в 21:45 с понедельника по четверг на 1+1. Также посмотреть онлайн и почитать описание серий можна на сайте Главред.

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